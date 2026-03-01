Израиль объявил масштабную мобилизацию на фоне войны с Ираном: в армию призывают 100 тыс. резервистов

Армия обороны Израиля заявила о мобилизации 100 тысяч резервистов в связи с продолжающимся конфликтом с Ираном. Решение приняли на фоне боевых действий и роста напряженности в регионе.

Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных. В материале говорится, что количество мобилизованных может быть дополнительным к 50 тысячам резервистов, которые уже находятся на службе. В Армии обороны Израиля заявили, что обеспечат военнослужащих всем необходимым для выполнения задач.

Усиление на границах

Военные подразделения усилили на границах с Сирией, Ливаном и сектором Газа, а также в районах Западного берега. Командование отметило, что меры направлены на укрепление обороны и подготовку к возможному расширению боевых действий.

Отдельно подчеркивается роль Командования тыла. Только это подразделение мобилизовало 20 тысяч резервистов, преимущественно для проведения поисково-спасательных операций. В армии уточнили, что силы готовы действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.

Масштабы мобилизации

Кроме сухопутных войск, усиление получили Военно-воздушные силы Израиля, Военно-морские силы и Разведывательное управление. Речь идет о дополнительных кадровых ресурсах и расширении боевых возможностей.

В Армии обороны Израиля заявили, что "подготовят и обеспечат резервистов всеми логистическими средствами, необходимыми для работы в лучших условиях". По данным военных, мобилизация продолжается в рамках действующего плана реагирования на угрозы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Израиль заявил о ликвидации почти всех высокопоставленных чиновников так называемой иранской "оси террора". Армия обороны Израиля обнародовала перечень лиц, которых, по ее данным, уничтожили во время операций против Ирана и связанных с ним группировок.

ЦАХАЛ указал имена руководителей Ирана, Корпуса стражей исламской революции, ХАМАС, Хезболлы и хуситов. Военные заявили, что эти лица играли ключевую роль в координации действий против Израиля.

