Израиль атаковал президентский дворец в Дамаске: Нетаньяху объяснил причину

В ночь на 2 мая Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории президентского дворца в Дамаске. В Тель-Авиве заявили, что это был "четкий сигнал сирийскому режиму".

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Атаку подтвердили в Армии обороны Израиля. Слова представителей израильских властей процитировало издание The Times of Israel.

"Недавно истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по территории, примыкающей к дворцу Хусейна аш-Шараа в Дамаске", – говорится в официальном сообщении ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац выступили с общим заявлением, утверждая, что удар был нанесен "по цели возле президентского дворца" в столице Сирии. По их словам, это был "четкий сигнал новому сирийскому режиму".

"Мы не позволим отправить силы к югу от Дамаска или создать какую-либо угрозу для друзского сообщества", – говорится в их заявлении.

Напомним, что друзы – это религиозное сообщество, которое является ответвлением ислама и имеет последователей в Сирии, Ливане и Израиле.

В декабре 2024 года повстанцы исламской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск, заставив сирийского диктатора Башара Асада бежать за границу. Новым временным президентом страны стал лидер группировки Ахмед Хусейн аль-Шараа – бывший командир "Аль-Каиды". До того, как отказался от связей с этой группировкой в 2016 году, он неоднократно обещал "управлять Сирией на основе инклюзивности". Однако случаи межконфессионального насилия (в частности, убийство в марте 2025 года исламистами-суннитами правительственных сил сотен алавитов, которые поддерживали Асада) усилили опасения среди групп меньшинств относительно доминирующих исламистов.

Насилие на религиозной почве началось 29 апреля со стычек между друзскими и суннитскими представителями в преимущественно друзском районе Джарамана. Причиной стала голосовая запись, в которой проклинали пророка Мухаммеда, и которая, как считают исламисты-сунниты, была сделана друзом. В прошлый вторник было убито более десятка человек, а на следующий день насилие перекинулось на преимущественно друзский город Сахна на окраине Дамаска.

По данным специалистов, нынешние израильские удары отражают глубокое недоверие Тель-Авива к суннитским исламистам, что стало еще одним вызовом усилиям аль-Шараа установить контроль над расколотой страной. В декабре прошлого года Израиль захватил территорию на юго-западе страны, пообещав защищать сообщество друзов. Также Тель-Авив лоббировал в США ослабление Сирии, а ЦАХАЛ подорвала значительную часть тяжелого вооружения сирийской армии в первые дни после свержения режима Асада.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Израиль и Турция провели "технические переговоры", направленные на предотвращение нежелательных инцидентов в Сирии, где военнослужащие обеих стран проводят свои операции. В Анкаре заявили, что "не могут смотреть", как страна испытывает внутренние беспорядки, операции и провокации, которые будут угрожать национальной безопасности Турции, а Тель-Авив неоднократно высказывал опасения, что исламистское сирийское руководство будет представлять новую угрозу для территории вдоль израильской границы.

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