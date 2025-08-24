Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене: поражены электростанции, нефтехранилища и президентский дворец. Фото и видео

В воскресенье, 24 августа, Израиль авиацией атаковал объекты хуситов в Йемене. Были поражены электростанции, нефтехранилища и президентский дворец.

Видео дня

Об этом сообщает Армия обороны Израиля. В частности, была атакована столица страны – город Сана. Отмечается, что было слышно десятки взрывов.

"Израильская боевая авиация атаковала столицу Йемена. Удару подверглись объекты, принадлежащие проиранской группировке "Ансар Аллах" (хуситы)", – говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ отмечают, что террористический режим хуситов действует под руководством и при финансировании иранского режима, чтобы нанести вред Израилю и его союзникам. В частности, террористический режим использует морскую сферу для применения силы и осуществления террористической деятельности против мировых морских и торговых путей.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре террористического режима хуситов в районе Саны, включая военный объект, на котором расположен президентский дворец, электростанции Асар и Хизаз, а также место для хранения топлива. Все они использовались для военной деятельности террористического режима хуситов", – говорится в заявлении.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на неоднократные нападения террористического режима хуситов на Израиль и его гражданское население, включая запуски ракет класса "земля-земля" и беспилотников в направлении территории Израиля в последние дни.

"Президентский дворец в районе Саны расположен на военном объекте, с которого действуют военные силы террористического режима хуситов. Удар по электростанциям на носит ущерб производству и поставке электроэнергии для военных целей. Использование этих установок является еще одним доказательством того, как режим хуситов использует гражданскую инфраструктуру в военных целях", – добавили в ЦАХАЛ.

Телеканал Al Masirah также подтвердил, что под удар попала топливозаправочная станция компании Yemen Petroleum Company (YPC) и электростанция "Хазиз".

В то же время жители Саны рассказали западным журналистам, что израильские самолеты били по району президентского дворца и ракетным объектам хуситов. Информации о пострадавших пока нет.

Что предшествовало

Эта атака стала ответом на пуски, которые совершили хуситы 22 августа. В тот день по Израилю был запущен беспилотник и баллистическая ракета с кассетной боеголовкой.

Напомним, что 7 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную военную операцию "Черный флаг" на территории Йемена, нанеся мощные удары по целям хуситского режима. Израильские военные поразили порты, электростанцию и судно.

21 августа также стало известно о том, что израильские военные продолжают продвигать свои планы по захвату города Газа. Армию ЦАХАЛ уже заметили в окрестностях населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тель-Авиве сотни тысяч людей вышли на митинг с требованием прекращения огня в секторе Газа и заключения соглашения об освобождении заложников. Организаторы подсчитали, что в этом городе на митинг вышло около 300 тысяч человек, а по всей стране демонстрации провели более 2,5 миллиона израильтян. Они выступили против решения правительства расширить войну в секторе Газа вместо того, чтобы договориться о возвращении израильтян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!