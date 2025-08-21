'Мы не остановимся': командующий ЦАХАЛ подтвердил планы по захвату города Газа

Израильские военные продолжают продвигать свои планы по захвату города Газа. Армия ЦАХАЛ уже замечена в окрестностях населенного пункта.

Такое заявление сделал начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир во время визита в Хан-Юнис на юге Газы 21 августа. Его цитирует The Times of Israel.

"Мы продвигаем усилия по действиям в городе Газа. Наши силы уже действуют в окрестностях города, а дополнительные силы присоединятся к ним позже", – говорит Замир войскам пехотной бригады Кфир и 188-й бронетанковой бригады, которые вчера отбили нападение ХАМАС на свой лагерь.

Военнослужащий добавил, что главными миссиями ЦАХАЛ остаются освобождение заложников и победа над ХАМАС.

"Мы не остановимся, пока не выполним их. Достижение этих миссий является важным для нашего будущего и для наших ценностей как общества", – говорит он.

Замир подчеркнул, что Армия обороны Израиля нанесла ХАМАСу "тяжелый удар".

"Из террористической армии, которую мы пережили 7 октября, она превратилась в партизанскую организацию. Мы будем продолжать наносить удары по ХАМАСу повсюду, преследовать их столько, сколько нужно, и везде, где это будет необходимо", – говорит он.

Говоря о 60 000 резервистов, которых Армия обороны Израиля вызвала для наступления на город Газа, Замир заявил, что "мы вызываем их только при необходимости".

"Я уверен, что они появятся, пока миссия не будет завершена", – резюмировал Эял Замир.

Что предшествовало

13 августа начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил общий план предстоящей широкомасштабной операции в секторе Газа. Ее главной целью является установление контроля над городом Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тель-Авиве сотни тысяч людей вышли на митинг с требованием прекращения огня в секторе Газа и заключения соглашения об освобождении заложников. Организаторы подсчитали, что в этом городе на митинг вышли примерно 300 тысяч человек, а по всей стране демонстрации провели более 2,5 миллиона израильтян. Они выступили против решения правительства расширить войну в секторе Газа вместо того, чтобы договориться о возвращении израильтян.

Накануне, 20 августа, представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Армия обороны Израиля начала вторжение в город Газа. ЦАХАЛ заявил, что уже контролирует окрестности столицы провинции.

