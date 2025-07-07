ЦАХАЛ провел операцию "Черный флаг" против йеменских хуситов: нанесены удары по портам и электростанции

Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) провела масштабную военную операцию "Черный флаг" на территории Йемена, нанеся мощные удары по целям хуситского режима. Израильские военные поразили порты, электростанцию и судно.

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Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X. Он подчеркнул, что хуситы будут продолжать платить высокую цену за свои действия.

"Судьба Йемена – как судьба Тегерана. В рамках операции "Черный флаг" Армия обороны Израиля нанесла решительные удары по террористическим целям хуситского режима в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну "Лидер Галактики", которое захватили хуситы около двух лет назад и сейчас используют для террористической деятельности в Красном море", – сообщил Кац.

Кац подчеркнул, что хуситов в Йемене ждет такая же судьба, как и Тегеран.

"Любой, кто попытается нанести вред Израилю, будет нанесен вред, а любому, кто поднимет руку на Израиль, отрубят руку", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран в ходе 12-дневной войны нанес удары по пяти важным израильским военным объектам. Эту информацию удалось установить на основе спутниковых радарных снимков для выявления повреждений от бомб в зонах боевых действий, которые ранее не публиковались из-за цензуры в Израиле.

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