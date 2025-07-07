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ЦАХАЛ провел операцию "Черный флаг" против йеменских хуситов: нанесены удары по портам и электростанции

Екатерина Дутик
Новости. Мир
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ЦАХАЛ нанес новые удары по йеменским хуситам

Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) провела масштабную военную операцию "Черный флаг" на территории Йемена, нанеся мощные удары по целям хуситского режима. Израильские военные поразили порты, электростанцию и судно.

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Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X. Он подчеркнул, что хуситы будут продолжать платить высокую цену за свои действия.

"Судьба Йемена – как судьба Тегерана. В рамках операции "Черный флаг" Армия обороны Израиля нанесла решительные удары по террористическим целям хуситского режима в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну "Лидер Галактики", которое захватили хуситы около двух лет назад и сейчас используют для террористической деятельности в Красном море", – сообщил Кац.

ЦАХАЛ провел операцию "Черный флаг" против йеменских хуситов: нанесены удары по портам и электростанции

Кац подчеркнул, что хуситов в Йемене ждет такая же судьба, как и Тегеран.

"Любой, кто попытается нанести вред Израилю, будет нанесен вред, а любому, кто поднимет руку на Израиль, отрубят руку", – подчеркнул министр.

ЦАХАЛ провел операцию "Черный флаг" против йеменских хуситов: нанесены удары по портам и электростанции

Как сообщал OBOZ.UA, Иран в ходе 12-дневной войны нанес удары по пяти важным израильским военным объектам. Эту информацию удалось установить на основе спутниковых радарных снимков для выявления повреждений от бомб в зонах боевых действий, которые ранее не публиковались из-за цензуры в Израиле.

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