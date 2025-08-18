В Тель-Авиве сотни тысяч людей вышли на митинг: требовали заключить сделку с ХАМАС

На площади Заложников в Тель-Авиве 17 августа прошла масштабная акция протеста с требованием прекращения огня в секторе Газа и заключения соглашения об освобождении заложников. Организаторы подсчитали, что в этом городе на митинг вышли примерно 300 тысяч людей, а по всей стране демонстрации провели более 2,5 миллиона израильтян.

Видео дня

Акция стала одной из самых масштабных в истории страны

Как передает The Times of Israel, основная масса протестующих вышла в центр Тель-Авива. Позже к ним присоединились еще около 70 тысяч, которые прошли маршем от железнодорожного вокзала Савидор вместе с членами семей удерживаемых террористами людей.

Демонстранты перекрыли несколько ключевых дорог, включая центральное шоссе Тель-Авива Аялон, главную магистраль между Тель-Авивом и Иерусалимом, а также дорогу, ведущую к штаб-квартире Министерства обороны. На некоторых трассах люди жгли покрышки.

Арестовано более 30 протестующих, во многих случаях полиция применяла силу, передает Haaretz. В Иерусалиме полиция разгоняла акцию с водометом.

Это было заключительным мероприятием однодневной акции протеста и общенациональной забастовки против решения правительства расширить войну в секторе Газа вместо того, чтобы договориться о возвращении израильтян.

Люди колонами съезжались в Тель-Авив, чтобы выразить солидарность с семьями заложников и протестовать против усиления боевых действий.

Руби Чен, отец Итая Чена – израильско-американского солдата ЦАХАЛ, убитого 7 октября, – выступил на митинге на Площади заложников, заявив: "Я стою здесь не просто как родитель, но и как голос 50 заложников, чтобы сказать одну ясную вещь: хватит!"

"Биби, возвращение заложников и наших детей – это не подарок врагу, а моральный, этичный, еврейский поступок", – сказал мужчина, обращаясь к премьер-министру страны Биньямин Нетаньяху.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 августа Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газа.

– 17 августа премьер выдвинул условия для всеобъемлющего перемирия с террористической организацией ХАМАС. Вместо поэтапного прекращения огня канцелярия премьер-министра настаивает на всеобъемлющей сделке. У Нетаньяху хотят, чтобы договоренности включали в себя освобождение всех заложников и демилитаризацию ХАМАС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!