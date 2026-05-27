Из Польши выслали 25-летнего украинца и запретили въезд на 5 лет: в чем причина

В Польше принудительно выдворили 25-летнего гражданина Украины после нарушений закона во время пребывания в стране. Решение приняли в рамках усиленной политики реагирования на правонарушения среди иностранцев.

Кроме депортации, мужчине также запретили въезд в Шенгенскую зону на длительный срок. Об этом пишет onet.

Инцидент произошел в городе Освенцим, где местные правоохранители задержали гражданина Украины и передали его сотрудникам пограничной службы. По имеющейся информации, мужчина во время пребывания в Польше неоднократно нарушал правила дорожного движения, за что в конце концов был признан виновным решением суда.

После этого в отношении него приняли административное решение о принудительном возвращении в страну происхождения. Как отмечают в службах, основанием стали как нарушение закона, так и необходимость обеспечения общественного порядка.

Процедуру выдворения провели в максимально сжатые сроки. Мужчину задержали 26 мая, и уже в тот же день его доставили в пункт пропуска в Медыке на польско-украинской границе. Там его передали представителям украинской пограничной службы.

В пограничной службе отмечают, что такие оперативные действия являются свидетельством более жесткого подхода к иностранцам, которые нарушают польское законодательство. Все формальности, включая оформление документов и сопровождение, были завершены в течение одного дня.

Кроме депортации, в отношении гражданина Украины применили дополнительное ограничение – запрет на повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.

Правоохранители подчеркивают, что подобные решения имеют целью не только наказание конкретных нарушителей, но и предотвращение дальнейших правонарушений среди иностранцев на территории страны.

