Из Польши депортировали украинца, который пьяным приехал забирать ребенка из детсада. Фото
24 апреля в Польше задержали украинца, который пьяным привез 11-летнего сына в дошкольное учреждение, чтобы забрать из садика своего второго ребенка. Отца арестовали, а затем, по требованию полицейских 3-го отделения, депортировали из страны.
Об этом инциденте сообщила пресс-служба полиции. В ведомстве уточнили, что правонарушитель – 37-летний гражданин Украины.
Что совершил мужчина
Водитель сел за руль, когда уровень алкоголя в его крови превышал 2 промилле. Более того – он поехал в детский сад, планируя везти в своем Kia дошкольника, а также взял с собой второго малолетнего ребенка – сына 11 лет.
Пьяного отца заметили работники дошкольного учреждения. Они и позвонили в полицию. "Свидетели чувствовали запах алкоголя изо рта мужчины", – отметили правоохранители.
Копы приехали на вызов и с помощью алкотестера подтвердили: водитель употреблял спиртное. Результаты показали более 2 промилле.
Украинца задержали. Его обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и создании опасности для ребенка.
"Полицейские 3-го отделения провели дальнейшее расследование. По ходатайству полицейских 37-летний гражданин Украины был выдворен из Польши", – заявила пресс-служба.
Польские полицейские напомнили, что в их стране управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
