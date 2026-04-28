Из Польши депортировали украинца, который пьяным приехал забирать ребенка из детсада. Фото

24 апреля в Польше задержали украинца, который пьяным привез 11-летнего сына в дошкольное учреждение, чтобы забрать из садика своего второго ребенка. Отца арестовали, а затем, по требованию полицейских 3-го отделения, депортировали из страны.

Об этом инциденте сообщила пресс-служба полиции. В ведомстве уточнили, что правонарушитель – 37-летний гражданин Украины.

Что совершил мужчина

Водитель сел за руль, когда уровень алкоголя в его крови превышал 2 промилле. Более того – он поехал в детский сад, планируя везти в своем Kia дошкольника, а также взял с собой второго малолетнего ребенка – сына 11 лет.

Пьяного отца заметили работники дошкольного учреждения. Они и позвонили в полицию. "Свидетели чувствовали запах алкоголя изо рта мужчины", – отметили правоохранители.

Копы приехали на вызов и с помощью алкотестера подтвердили: водитель употреблял спиртное. Результаты показали более 2 промилле.

Украинца задержали. Его обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и создании опасности для ребенка.

"Полицейские 3-го отделения провели дальнейшее расследование. По ходатайству полицейских 37-летний гражданин Украины был выдворен из Польши", – заявила пресс-служба.

Польские полицейские напомнили, что в их стране управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

