Украинцы по-новому будут подавать важное заявление в Польше: что изменилось. Инструкция
В Польше изменили правила подачи заявлений на получение разрешений на временное проживание иностранцами, в том числе и гражданами Украины. Это означает, что в бумажном виде заявления больше не принимаются – для этого нужно использовать новый портал MOS 2.0.
Об этом сообщили на сайте правительства Польши. На обновленном сервисе иностранцы могут подать электронное заявление на получение разрешений на:
- временное проживание;
- разрешений на постоянное проживание;
- на долгосрочное проживание резидента ЕС.
Фактический адрес портала не изменился: mos.cudzoziemcy.gov.pl. Меню портала доступно на польском и украинском языках.
Что важно учесть: заявления отправленные и не полученные воеводскими управлениями до 27 апреля 2026 года останутся без рассмотрения.
Инструкция
Создайте учетную запись в новой системе MOS
Если у вас уже была учетная запись в предыдущей версии системы MOS, вы должны зарегистрировать новую учетную запись, поскольку старая не действует.
Войдите в портал MOS
Лично авторизуйтесь через портал login.gov.pl. После нажатия кнопки "Войти" система автоматически перенаправит вас на соответствующую страницу.
Важно: никогда не передавайте никому свои данные для входа на login.gov.pl, поскольку это может поставить под угрозу безопасность ваших персональных данных.
Заполните форму заявления
После входа в систему заполните соответствующую электронную форму заявления на получение вида на жительство в Польше.
Добавьте необходимые документы
К заявлению нужно прикрепить:
- актуальную фотографию в цифровом формате;
- цифровую копию (скан или фото) всех страниц действующего проездного документа;
- подтверждение оплаты (скан документа или электронное подтверждение банковского перевода).
Добавьте подписанное электронно приложение
В зависимости от цели пребывания, приложение должно быть подписано соответствующей стороной:
- работодателем – если вы подаете заявление на:
- временное проживание и работу;
- временное проживание с целью ведения хозяйственной деятельности; временное проживание для работы по профессии, требующей высокой квалификации;
- временное проживание в рамках долгосрочной мобильности владельца Голубой карты ЕС (Blue Card);
- учебным заведением – если вы подаете заявление на временное проживание с целью обучения;
- организатором стажировки или волонтерства – если заявление касается стажировки или волонтерской деятельности.
Укажите электронный адрес соответствующего учреждения
При заполнении заявления нужно указать email работодателя, учебного заведения или организатора стажировки/волонтерства.
На этот адрес будет отправлена специальная ссылка с приложением к заявлению, которое нужно заполнить и подписать. Без этого подать заявление успешно не удастся.
Подпишите заявление электронно
После заполнения всех данных и загрузки документов необходимо подписать заявление одним из следующих способов:
- доверенным профилем;
- квалифицированной электронной подписью;
- личной подписью.
Стоимость услуги
Доступ к системе является бесплатным, но нужно будет оплатить:
- гербовый сбор при подаче заявления – от 340 до 640 злотых в зависимости от вида разрешения;
- сбор за выдачу карты побыту – 100 злотых.
