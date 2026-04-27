Украинцы по-новому будут подавать важное заявление в Польше: что изменилось. Инструкция

В Польше изменили правила подачи заявлений на получение разрешений на временное проживание иностранцами, в том числе и гражданами Украины. Это означает, что в бумажном виде заявления больше не принимаются – для этого нужно использовать новый портал MOS 2.0.

Об этом сообщили на сайте правительства Польши. На обновленном сервисе иностранцы могут подать электронное заявление на получение разрешений на:

временное проживание ;

; разрешений на постоянное проживание ;

; на долгосрочное проживание резидента ЕС.

Фактический адрес портала не изменился: mos.cudzoziemcy.gov.pl. Меню портала доступно на польском и украинском языках.

Что важно учесть: заявления отправленные и не полученные воеводскими управлениями до 27 апреля 2026 года останутся без рассмотрения.

Инструкция

Создайте учетную запись в новой системе MOS

Если у вас уже была учетная запись в предыдущей версии системы MOS, вы должны зарегистрировать новую учетную запись, поскольку старая не действует.

Войдите в портал MOS

Лично авторизуйтесь через портал login.gov.pl. После нажатия кнопки "Войти" система автоматически перенаправит вас на соответствующую страницу.

Важно: никогда не передавайте никому свои данные для входа на login.gov.pl, поскольку это может поставить под угрозу безопасность ваших персональных данных.

Заполните форму заявления

После входа в систему заполните соответствующую электронную форму заявления на получение вида на жительство в Польше.

Добавьте необходимые документы

К заявлению нужно прикрепить:

актуальную фотографию в цифровом формате;

цифровую копию (скан или фото) всех страниц действующего проездного документа;

подтверждение оплаты (скан документа или электронное подтверждение банковского перевода).

Добавьте подписанное электронно приложение

В зависимости от цели пребывания, приложение должно быть подписано соответствующей стороной:

работодателем – если вы подаете заявление на:

временное проживание и работу; временное проживание с целью ведения хозяйственной деятельности; временное проживание для работы по профессии, требующей высокой квалификации; временное проживание в рамках долгосрочной мобильности владельца Голубой карты ЕС (Blue Card);

учебным заведением – если вы подаете заявление на временное проживание с целью обучения;

организатором стажировки или волонтерства – если заявление касается стажировки или волонтерской деятельности.

Укажите электронный адрес соответствующего учреждения

При заполнении заявления нужно указать email работодателя, учебного заведения или организатора стажировки/волонтерства.

На этот адрес будет отправлена специальная ссылка с приложением к заявлению, которое нужно заполнить и подписать. Без этого подать заявление успешно не удастся.

Подпишите заявление электронно

После заполнения всех данных и загрузки документов необходимо подписать заявление одним из следующих способов:

доверенным профилем;

квалифицированной электронной подписью;

личной подписью.

Стоимость услуги

Доступ к системе является бесплатным, но нужно будет оплатить:

гербовый сбор при подаче заявления – от 340 до 640 злотых в зависимости от вида разрешения;

в зависимости от вида разрешения; сбор за выдачу карты побыту – 100 злотых.

Как уже сообщал OBOZ.UA, польские законодатели предложили ужесточить правила получения гражданства и пребывания в стране иностранцев. Если инициатива будет принята, гражданство Польши можно будет оформить только после 10 лет непрерывного проживания, а за два умышленных правонарушения иностранца будут иметь право депортировать.

