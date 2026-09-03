Зажигательные устройства выбросили из автомобиля: в Германии подожгли строительную площадку оборонной компании

В Мюнхене (Германия) на строительную площадку перед штаб-квартирой технологической компании Rohde & Schwarz были брошены зажигательные устройства, одно из которых загорелось. Помещения компании не пострадали.

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Полиция задержала на заправке двух граждан Болгарии – 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в издании BR24.

Что произошло

Инцидент произошел около полуночи 3 сентября. Зажигательные устройства были выброшены из автомобиля на строительную площадку перед штаб-квартирой оборонной компании Rohde & Schwarz. Пострадавших в результате инцидента нет, имеются лишь незначительные повреждения имущества.

"Около полуночи свидетель сообщил полиции о том, что из автомобиля в Берг-ам-Лайме были выброшены зажигательные устройства. Одно из них загорелось возле строительных контейнеров перед штаб-квартирой Rohde & Schwarz", – говорится в сообщении.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия и потушили пожар.

На месте происшествия спасатели обнаружили ещё одно зажигательное устройство, которое не взорвалось. Его обезвредили специалисты Государственного управления криминальной полиции (LKA). Для этого район был оцеплен.

Полиция арестовала на заправке двух граждан Болгарии – 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

Мотив совершения такого преступления пока неизвестен.

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