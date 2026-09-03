ЕС обсуждает ограничения на визы для россиян после инцидента в Лейпциге: что известно

В ЕС намерены ввести визовые ограничения для россиян, в частности, хотят запретить въезд бывшим комбатантам, а также ужесточить ограничения для российских туристов. Такие меры планируется ввести после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

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Среди стран ЕС такие ограничения находят все большую поддержку. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Ирландии. Ее слова приводит Суспільне новини.

Что известно

Кая Каллас отметила рост поддержки среди стран ЕС в отношении введения ограничений на въезд россиян. Эта поддержка появилась после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига. По словам Каи Каллас, есть информация, что виновник инцидента в Лейпциге въехал в ЕС по итальянской туристической визе.

Так, в частности, планируется ввести запрет на въезд в ЕС для бывших российских комбатантов и ужесточить визовые ограничения для российских туристов.

"Многие поднимали этот вопрос: что нам действительно нужно ужесточить визовый режим. Недопустимо, чтобы страна бомбила Украину, убивая мирных жителей в июле и августе – больше, чем когда-либо за время этой войны. И в то же время россияне въезжают и пользуются гостеприимством европейских стран. Так не должно быть", – сказала Кая Каллас.

Министр иностранных дел и торговли, а также министр обороны Ирландии Хелен Макенти выразила надежду, что после этого инцидента у государств-членов, которые до сих пор выступали против ужесточения визовых ограничений, больше не будет сомнений, ведь речь идет об их безопасности. "Речь идет о нашей безопасности, а не только о безопасности Украины", – подчеркнула она.

Что предшествовало

4 августа этого года на территории аэропорта Лейпцига обнаружили небольшой беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Из-за этого работу аэропорта временно приостановили, а для обезвреживания устройства саперы задействовали робота.

По словам источника, как само взрывчатое вещество, так и конструкция устройства были типичными для средств, которые использует российское ГРУ.

Целью такой диверсии могло быть пресечение поставок оружия в Украину. Ведь аэропорт Лейпцига является одним из важных грузовых авиационных узлов Германии. Его также используют американские военные и союзники по НАТО для транспортировки вооружений в Украину.

Следователи полагают, что взрывной беспилотник мог быть предназначен для вывода из строя самолетов, находившихся на территории аэродрома. Целью могло быть не только нарушение поставок в Украину, но и отправка Германии сигнала с требованием прекратить дальнейшую поддержку Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что семь из десяти россиян считают политическую ситуацию в своей стране напряженной или критической, что является самым высоким показателем с 2022 года. Среди главных причин беспокойства граждане РФ называют войну против Украины, а также дроновые и ракетные атаки на российские регионы.

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