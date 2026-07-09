Италия высылает двух военных атташе посольства России за шпионаж: что известно

Правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе посольства России, которых подозревают в причастности к шпионской деятельности. Российские дипломаты должны покинуть территорию страны в течение трёх дней.

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Об этом 9 июля сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Эту информацию также обнародовало агентство Reuters.

Итальянские власти решили выслать двух военных атташе посольства России из-за подозрений в причастности к шпионской деятельности.

По его словам, двое российских дипломатов должны покинуть Рим в течение трех дней. Министр заявил, что Россия продолжает применять против Италии и других западных государств "гибридные инструменты", которые он назвал "серьезным и недопустимым вмешательством", создающим угрозу национальной безопасности.

Решение об высылке дипломатов было принято после того, как ранее на этой неделе в Италии задержали двух человек по подозрению в передаче секретной информации российскому агенту.

По данным прокуратуры, главным подозреваемым по этому делу является бывший офицер карабинеров военной полиции Италии. Помимо него, следствие продолжается еще в отношении пяти человек.

В Министерстве иностранных дел России уже отреагировали на решение итальянских властей, заявив, что Москва даст ответ на высылку своих дипломатов.

Напомним, в Австрии суд вынес приговор бывшему сотруднику тогдашнего Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отту за злоупотребление служебным положением и шпионаж в пользу России. Он получил наказание в виде четырёх лет и одного месяца лишения свободы из максимально возможных пяти лет.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше задержали ещё двух агентов, работавших в интересах иностранной разведки. Это гражданин Республики Беларусь Алексей Б. и гражданин Республики Польша Рафал Г.

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