Собирал секретные данные: в Австрии бывший разведчик получил срок за шпионаж в пользу России

В Австрии суд вынес приговор бывшему сотруднику тогдашнего Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отту за злоупотребление служебным положением и шпионаж в пользу России. Он получил наказание четыре года и один месяц лишения свободы из максимально возможных пяти лет.

Об этом сообщило издание ORT.at. По версии обвинения, связь Отта с Россией происходила через шпионскую сеть.

В чем обвиняют Отта

Отта обвиняют в проведении проверок биографических данных лиц без официального разрешения и работе на российскую разведывательную службу.

Суд признал Отта виновным в том, что он неоднократно делал запрос персональных данных от имени Федеральной службы безопасности России (ФСБ) без официального разрешения.

Кроме того, через Отта в ФСБ якобы попали служебные мобильные телефоны.

"Якобы несколько служебных мобильных телефонов, которые упали в воду во время прогулки на лодке в Туллине в 2017 году и принадлежат чиновникам Министерства внутренних дел, попали в ФСБ через Отта и бывшего менеджера Wirecard Яна Марсалека", – говорится в материале.

Также суд признал Отта признали виновным в передаче ноутбука, содержащего разведывательную информацию из государства-члена ЕС, представителям российской секретной службы, за что он якобы получил 20 000 евро. Таким образом, его также признали виновным в хищении и взяточничестве.

Согласно обвинительному заключению, Отт также якобы подготовил "анализ ошибок" для российской разведки после убийства в берлинском Тиргартене – в 2019 году агент российской разведки застрелил чеченца, проживавшего в изгнании в Германии. Прокурор подозревает, что анализ заказала российская разведка. Отта суд признал виновным и по этому обвинению.

Отмечается, что Отт действовал через шпионскую сеть.

"По версии обвинения, связь Отта с Москвой осуществлялась через шпионскую сеть. Центральную роль в этой сети играл не только Марсалек, которого разыскивают по международному ордеру на арест, но и группа болгар, которых в прошлом году осудили в Лондоне за участие в российской шпионской группировке", – говорится в материале.

Обвинения в суде Отт отрицал, а его адвокат Анна Майр подала ходатайство об отмене приговора и апелляцию в зале суда.

Отта оправдали только по мошенничеству и одному пункту обвинения во взяточничестве.

Венская прокуратура расследовала это дело с 2017 года. Отта арестовали 29 марта 2024 года, и он оставался под стражей до 26 июня того же года из-за риска рецидива.

