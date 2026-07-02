В Польше задержали по подозрению в шпионаже гражданина Беларуси и поляка: чем именно они занимались

В Польше задержали еще двух агентов, которые работали в интересах иностранной разведки. Это гражданин Республики Беларусь Алексей Б. и гражданин Республики Польша Рафал Г.

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Их поймали в Варшаве 25 июня, и, по состоянию на 2 июля, уже избрали меры пресечения. Об этом на официальном сайте сообщила Национальная прокуратура РП.

Что известно о преступлениях задержанных

Обоим предъявлены подозрения в действиях в интересах иностранной разведки в 2024–2025 годах в Жешуве, Лодзи, столице Варшаве и других городах страны (статья 130, пункт 1 Уголовного кодекса Польши).

Со спецслужбами другого государства Алексей Б. и Рафал Г. контактировали через Telegram. Помимо прочего, они вербовали лиц разных национальностей для проведения диверсионной деятельности в РП. В обмен на выполнение заданий преступники получали вознаграждение в криптовалютах.

"Их деятельность включала фотографирование объектов критической инфраструктуры и других локаций, имеющих решающее значение для безопасности государства и его граждан. Полученные таким образом материалы затем использовались беларусским режимом в пропагандистских целях", – сообщили в прокуратуре.

Меры пресечения в отношении них уже избраны: это трехмесячное досудебное заключение в отношении подозреваемого Алексея Б. и полицейский надзор и запрет на выезд из страны, сопряженные с изъятием паспорта, в отношении подозреваемого Рафала Г.

Что предшествовало

Разоблачение Алексея Б. и Рафала Г. является частью более широкого расследования, в рамках которого ранее были задержаны пять подозреваемых-украинцев (в том числе несовершеннолетний):

трое фигурантов находятся под стражей с ноября 2025 года;

один в качестве меры пресечения помещен в центр временного содержания несовершеннолетних;

один подозреваемый скончался, поэтому расследование в его отношении прекращено.

Речь идет о деле 1001–102.Ds.46.2025, которое ведет Люблинское отделение и которое касается участия в деятельности внешней разведки с марта 2024 по февраль 2025 года.

Граждане разных национальностей, завербованные через онлайн-мессенджер, осуществляли диверсии против Польши. Они передавали фотографии и информацию об объектах критической инфраструктуры, а также о других системах и локациях, имеющих решающее значение для безопасности РП и ее граждан.

"Задания также включали расклеивание плакатов и нанесение граффити, что затем оплачивалось из криптовалютного кошелька", – заявили прокуроры.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Польше задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным польских правоохранителей, они вербовали украинских беженцев и оплачивали их участие в протестных акциях против руководства Украины, финансируемых из России.

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