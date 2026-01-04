Истребители Британии и Франции атаковали подземную базу ИГИЛ в Сирии: что известно

Самолеты Королевских ВВС Великобритании совместно с авиацией Франции успешно нанесли удары по подземной базе ИГИЛ в Сирии. Тщательный анализ разведывательных данных выявил подземный объект в горах в нескольких милях к северу от древнего города Пальмира.

Этот объект был занят террористами для хранения оружия и взрывчатых веществ. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Подробности операции

Истребители RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager присоединились к французской авиации в совместном ударе по подземному сооружению вечером 3 января.

Британские самолеты использовали управляемые бомбы Paveway IV для поражения ряда туннелей, ведущих к сооружению. В настоящее время проводится детальная оценка, предварительные данные указывают на успешное поражение цели. Также в ведомстве заверили, что нет никаких признаков того, что удар представлял какую-либо опасность для гражданского населения.

Министр обороны Джон Хили заявил, что эта операция демонстрирует лидерство Великобритании и решимость плечом к плечу с союзниками искоренить любое возрождение ИГИЛ и его опасных и жестоких идеологий на Ближнем Востоке.

"Эта операция по ликвидации опасных террористов, угрожающих нашему образу жизни, показывает, насколько наши Вооруженные силы готовы действовать круглый год, обеспечивая безопасность Великобритании внутри страны и укрепляя ее позиции за рубежом", – заявил глава оборонного ведомства.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным СМИ, за последние несколько месяцев в Сирии планировались как минимум два покушения на нового президента страны Ахмада аш-Шараа. Сирийские спецслужбы предотвратили их. За обоими покушениями стояли террористы "Исламского государства".

