В Сирии предотвратили два покушения 'Исламского государства' на жизнь президента – Reuters

За последние несколько месяцев в Сирии планировались как минимум два покушения на нового президента страны Ахмада аш-Шараа. По крайней мере, сирийские спецслужбы предотвратили два таких покушения террористов-исламистов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в новых сирийских органах безопасности. Причем за обоими покушениями стояли террористы так называемого "Исламского государства".

Покушения на аш-Шараа

Одно из указанных покушений террористов ИГИЛ было связано с публичным мероприятием аш-Шараа. Другие детали источники агентства не раскрыли из-за "чувствительности вопроса".

В Министерстве информации Сирии также отказались комментировать покушения непосредственно на президента, однако отметили, что "ИГИЛ продолжает представлять реальную угрозу безопасности Сирии и региона". Так, в течение прошлых 10 месяцев спецслужбы сорвали несколько терактов ИГИЛ, в частности в религиозных местах.

"Сирия предана защите своего народа и продолжает бороться с терроризмом во всех его проявлениях", – цитирует агентство Reuters заявление ведомства.

Почему это важно

Фраза о "борьбе с терроризмом во всех его проявлениях" хотя и раньше неоднократно звучала из уст представителей свергнутого режима в Сирии, только на днях приобрела реальный смысл. А именно – новый президент страны аш-Шараа официально заявил, что Сирия намерена присоединиться к международной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство".

Таким образом, Сирия станет 90-й страной, присоединившейся к широкой международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, цель которой – ликвидировать оставшиеся элементы "Исламского государства" и остановить приток иностранных боевиков на Ближний Восток.

Что предшествовало

Заявление о планах сирийских властей присоединиться к коалиции было сделано после встречи аш-Шараа с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась в понедельник.

Сирийский президент по этому поводу заявил о начале новой эры, в которой его страна будет сотрудничать с США. Трамп, в свою очередь, выразил поддержку аш-Шараа.

Как сообщал OBOZ.UA, Госдеп исключил аш-Шараа из списка террористов, и сделал это лишь в субботу, 8 ноября, то есть за день до начала его официального визита в США. Также сирийский президент был исключен из санкционного списка ООН.

