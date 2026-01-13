'История имеет значение': спецпосланник Трампа заявил, что Дания оккупировала Гренландию

Дания якобы оккупировала Гренландию. Соответствующее мнение озвучил губернатор от Луизианы Джефф Лэндри, назначенный президентом США Дональдом Трампом его специальным посланником на этом острове.

Видео дня

Скандальное заявление политик сделал на платформе X (Twitter), после чего его раскритиковало немало комментаторов. Лэндри подчеркнул важность исторического контекста, однако сам абсолютно ошибочно интерпретировал события прошлого.

"США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла", – написал он, после чего обвинил Копенгаген. Мол, после окончания войны Дания "снова оккупировала" остров, "обойдя протокол ООН и игнорируя его".

"Речь идет о гостеприимстве, а не о враждебности", – подытожил специальный посланник американского лидера.

Под его сообщением платформа X на основе сообщений читателей прикрепила дополнительный контекст:

"Хотя это правда, что США защищали Гренландию во время Второй мировой, когда Дания была оккупирована, Дания сохранила суверенитет в течение всего периода: соглашение 1941 года было заключено путем согласия, а не захвата. После войны Дания восстановила контроль на законных основаниях. Не было никакой "повторной оккупации" или нарушения ООН".

Реакция Копенгагена

Лендри ответили не только в социальной сети. Посол Дании в Соединенных Штатах Йеспер Моллер Соренсен опроверг утверждение американского специального посланника в Гренландии.

Дипломат напомнил, что Гренландия веками была частью Королевства Дания, и этот факт неоднократно признавали администрации США, Организация Объединенных Наций и международное сообщество.

Подчеркнув, что только народ Гренландии должен решать свое будущее, Соренсен добавил: "В течение 80 лет Дания, Гренландия и США имели успешное партнерство в сфере безопасности в Арктике. Давайте продолжать решать проблемы безопасности в Арктике как партнеры и союзники".

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Дональд Трамп снова заявил, что "так или иначе, у нас будет Гренландия", даже если это вызовет критику Североатлантического альянса.

– Также республиканец поставил под сомнение права Дании на Гренландию: мол, то, что туда "500 лет назад приплыла какая-то лодка", еще не делает остров датским. Трамп признал, что для него не главное, хочет ли население "присоединения", потому что оно необходимо, и задача США – убедить людей в этом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!