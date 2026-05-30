'Историческое дело': Гегсет заявил, что любая сделка с Ираном будет выгодной

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент Дональд Трамп терпеливо относится к тому, чтобы в мирном соглашении с Ираном гарантировалось отсутствие у Тегерана ядерного оружия. Глава Пентагона также добавил, что "сейчас положение дел таково, что любая сделка будет выгодной".

Об этом он заявил на полях международного форума "Шангри-Ла" в Сингапуре. Его слова приводит телеканал CNN.

"Когда такое историческое дело осуществляется Америкой, любая сделка будет выгодной, замечательной, и он (Дональд Трамп – Ред.) терпеливо стремится к этому", – сказал Хегсет, и добавил, что если Иран не откажется от намерений на ядерное оружие, он"будет иметь дело с американской армией".

Глава Пентагона также добавил, что ВС США полностью готовы возобновить боевые действия, если будет такой приказ, и что запасов оружия достаточно для выполнения такой операции.

Что происходит между США и Ираном

Сам Дональд Трамп до этого заявлял, что Вашингтон пока не доволен результатами переговоров с Ираном о возможной сделке. По его словам, Тегеран "очень хочет договориться", однако в случае провала переговоров Соединенные Штаты могут "завершить дело".

"Иран очень на это настроен, они очень хотят заключить сделку. Но пока что они этого не достигли. Мы либо будем этим довольны, либо нам придется просто закончить дело", – говорил глава Белого дома журналистам.

В последние месяцы между Вашингтоном и Тегераном продолжаются сложные переговоры на фоне войны на Ближнем Востоке и споров вокруг иранской ядерной программы.

США и Израиль настаивают на ограничении иранских ядерных возможностей и требуют усиления международного контроля. Иран, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не откажется от права на развитие собственной ядерной программы и обвинял Запад в давлении и угрозах.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Трамп разочаровался темпами переговоров и уже обсудил с советниками дальнейшие действия в Иране. Президент США провел встречу с высокопоставленными чиновниками по нацбезопасности в Белом доме, и главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги Вашингтона в военном конфликте с Ираном.

