Испытания пройдут в Украине: Польша и Эстония запускают производство дешевых ракет против 'Шахедов'. Фото и видео

Польша совместно с эстонской компанией Frankenburg Technologies начинает производство недорогих ракет Mark 1 для борьбы с дронами типа "Шахед". Ожидается, что их массовое изготовление достигнет до 10 тысяч единиц в год. Первые испытания системы могут состояться в Украине уже этой весной и летом.

Проект реализуется при участии польской оборонной группы PGZ и Frankenburg Technologies. Об этом сообщает белорусское медиа.

Главная идея новой разработки – создать доступную альтернативу дорогим системам противовоздушной обороны для уничтожения дронов-камикадзе. Вместо использования дорогостоящих ракет предлагается применять компактные и более дешевые перехватчики, способные эффективно работать на малых дистанциях.

Ракеты Mark 1 будут иметь дальность до 2 км и смогут поражать цели на высоте до 1,5 км. Производители делают ставку на массовость и скорость изготовления, что позволит покрывать значительные объемы угроз от беспилотников.

В перспективе разработчики планируют создать усовершенствованную версию ракет с большей дальностью действия – до 5-8 км. Это позволит расширить возможности их применения и повысить эффективность в борьбе с воздушными целями различного типа.

