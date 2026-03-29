Испытания пройдут в Украине: Польша и Эстония запускают производство дешевых ракет против "Шахедов". Фото и видео
Польша совместно с эстонской компанией Frankenburg Technologies начинает производство недорогих ракет Mark 1 для борьбы с дронами типа "Шахед". Ожидается, что их массовое изготовление достигнет до 10 тысяч единиц в год. Первые испытания системы могут состояться в Украине уже этой весной и летом.
Проект реализуется при участии польской оборонной группы PGZ и Frankenburg Technologies. Об этом сообщает белорусское медиа.
Главная идея новой разработки – создать доступную альтернативу дорогим системам противовоздушной обороны для уничтожения дронов-камикадзе. Вместо использования дорогостоящих ракет предлагается применять компактные и более дешевые перехватчики, способные эффективно работать на малых дистанциях.
Ракеты Mark 1 будут иметь дальность до 2 км и смогут поражать цели на высоте до 1,5 км. Производители делают ставку на массовость и скорость изготовления, что позволит покрывать значительные объемы угроз от беспилотников.
В перспективе разработчики планируют создать усовершенствованную версию ракет с большей дальностью действия – до 5-8 км. Это позволит расширить возможности их применения и повысить эффективность в борьбе с воздушными целями различного типа.
