Испугались захвата американцами? В Венесуэлу вернулись четыре танкера, которые недавно вышли в 'темном режиме'

По меньшей мере четыре танкера, большинство из которых были загружены, которые в начале января покинули Венесуэлу в "темном режиме" – с выключенными транспондерами на фоне жесткой блокады со стороны США – сейчас вернулись в территориальные воды страны.

Видео дня

Их зафиксировали с помощью спутниковых снимков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) и службы мониторинга TankerTrackers.com.

Как разворачивались события

Ранее флотилия из около десятка загруженных судов и по меньшей мере трех пустых кораблей покинула воды Венесуэлы. Они сделали это, игнорируя эмбарго, введенное президентом США Дональдом Трампом с середины декабря, которое сводило экспорт нефти из страны к минимуму.

Одно из судов, супертанкер M Sophia под флагом Панамы, был перехвачен и задержан США на этой неделе во время возвращения в страну. Другой танкер Aframax Olina под флагом Сан-Томе и Принсипи был перехвачен, но в пятницу отпущен в Венесуэлу.

Еще три судна, отплывшие в составе этой флотилии, – Merope и Thalia III под флагом Панамы, Min Hang под флагом Островов Кука – были обнаружены Tankertrackers.com в водах Венесуэлы поздно в пятницу с помощью спутниковых снимков.

В пятницу американские власти заявили, что танкер Olina, ранее известный как Minerva M, будет освобожден.

Что будет дальше

Следующим шагом для Венесуэлы, которая остается под строгим наблюдением США после того, как на прошлой неделе та захватила и вывела диктатора Николаса Мадуро, станет начало организованного экспорта нефти. Он должен происходить рамках соглашения о поставках нефти на сумму 2 млрд долларов, которое Каракас и Вашингтон сейчас обсуждают, заявили чиновники.

Так, во время встречи с руководителями ведущих нефтяных компаний в пятницу Дональд Трамп сказал, что договоренности о поставках продвигаются.

Как говорят источники СМИ, на этой неделе глобальные торговые компании Vitol и Trafigura получили первые лицензии США на ведение переговоров и осуществление экспорта из Венесуэлы, а также ожидаются поставки нефти в страны ОПЕК.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 января США захватили два танкера, которые шли под флагом страны-агрессора России и связаны с Венесуэлой. Речь идет о суднах Marinera (бывшее Bella) и Sophia.

9 января Соединенные Штаты захватили еще один нефтяной танкер. Речь идет о судне Olina (оно же Minerva M), которое на прошлой неделе в составе флотилии отплыло из Венесуэлы, полностью загруженное нефтью. Это было уже пятое задержание танкеров США за последние две недели.

