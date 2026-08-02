Кризис в Сеуте спадает: сколько мигрантов уже вернулись в Марокко

Около 73 500 мигрантов уже покинули испанский анклав Сеута и вернулись в Марокко после массового наплыва, произошедшего в прошлый четверг. Однако в некоторых отдаленных районах анклава до сих пор находятся несколько групп мигрантов, которые отказываются добровольно вернуться в свои страны происхождения.

Видео дня

Об этом сообщает EFE. По данным полиции, небольшие группы из трёх-пяти мигрантов по-прежнему можно увидеть в различных районах.

Что известно

Согласно EFE, три тысячи военнослужащих будут оставаться в Сеуте "столько, сколько потребуется". Между тем, по сообщению Министерства внутренних дел Испании, морские заграждения, установленные вчера вокруг волнореза, теперь полностью функционируют.

Правительственный делегат в Сеуте Мигель Перес заявил, что анклав возвращается к нормальной жизни, и, хотя он признал, что "впереди еще многое", он настаивал, что ситуация "не имеет ничего общего" с тем, что произошло в течениепервых 24 часов после массового наплыва мигрантов.

Со своей стороны, Объединенная ассоциация гражданской гвардии (AUGC) отметила, что почти 60 000 человек пытались въехать в тот день во время "крупнейшего" миграционного кризиса в истории города.

Что предшествовало

После массового наплыва мигрантов в Сеуту через границу с Марокко в Испании в анклав был введён военный контингент. Власти города заявили, что всего за один день в анклав нелегально проникли до трех тысяч человек, а в местной полиции заявили, что не смогут удержать ситуацию под контролем. В результате столкновений есть погибшие.

Из-за резкого обострения миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах. В то же время Франция объявила об усилении контроля на границе с Испанией и перебросила туда мобильные подразделения, авиацию и беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мадриде заявили о существенном ослаблении миграционного кризиса в Сеуте. Из более чем 50 тысяч человек, нелегально попавших на территорию страны во время массового прорыва из Марокко, уже более 48 тысяч вернулись обратно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!