Из-за наплыва мигрантов Италия приостанавливает действие Шенгенского соглашения с Испанией, а Франция развертывает армию на границе

Италия временно приостанавливает действие Шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах в связи с резким обострением миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. В то же время Франция объявила об усилении контроля на границе с Испанией и перебросила туда мобильные подразделения, авиацию и беспилотники.

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Об этом сообщило Euronews. Об усилении контроля на франко-испанской границе заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

Решение о временном приостановлении режима свободного передвижения между Италией и Испанией было принято после прибытия в Сеуту тысяч мигрантов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини заявили, что этот шаг необходим для обеспечения безопасности страны и внешних границ Европейского Союза.

Впоследствии решение было официально утверждено Министерством внутренних дел Италии после оценки ситуации Комитетом по анализу миграции и безопасности границ.

Антонио Таяни заявил, что миграционный кризис в Сеуте в очередной раз продемонстрировал: защита внешних границ ЕС является общей ответственностью всех государств-членов.

Франция усилила охрану границы

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поручил усилить контроль на сухопутной границе с Испанией.

По его словам, в приграничные районы уже переброшены четыре мобильных подразделения, авиация и беспилотники.

Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Испанию и готова оказать ей дополнительную помощь, в частности через агентство Frontex.

В то же время он отметил, что Сеута не входит в территорию, на которую распространяется свобода передвижения в пределах Шенгенской зоны, а контроль за выездом из анклава продолжает действовать.

Испания раскритиковала решение Рима

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал действия Италии, заявив, что уважение к европейским договорам не может быть предметом политического выбора.

В свою очередь Министерство иностранных дел Испании вызвало посла Италии для дачи объяснений после заявлений о приостановке действия Шенгенского соглашения.

В МИД Испании также подчеркнули, что нынешний кризис в Сеуте вызван не решением правительства о легализации мигрантов, а интерпретация недавнего решения Верховного суда, которым, по утверждению Мадрида, воспользовались преступные группировки, занимающиеся нелегальной переправкой людей.

Часть стран ЕС поддержала Италию

По информации издания, к позиции Рима уже склоняются Финляндия, Нидерланды, Дания, Чехия и Швеция.

"Испания полностью провалила задачу по защите внешней границы Шенгенской зоны от вторжений. Это не может продолжаться", — подчеркнула министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен на X.

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер заявил, что ситуация в Сеуте неприемлема, однако заверил, что пока нет признаков массового перемещения мигрантов на материковую Европу или в другие страны ЕС.

Он также напомнил, что Шенгенский кодекс о границах содержит специальные положения в отношении Сеуты и Мелильи, а контроль за лицами, покидающими эти анклавы, продолжает действовать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании ввели военный контингент в анклав Сеута после массового наплыва мигрантов через границу с Марокко. Власти города заявили, что только за один день в анклав нелегально проникли до трех тысяч человек, а в местной полиции заявили, что не смогут удержать ситуацию под контролем. В результате столкновений уже есть погибшие.

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