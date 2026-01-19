'Искал картошку?' 71-летний Лукашенко в сопровождении собаки нырнул в прорубь и был высмеян. Видео

Беларуский диктатор Александр Лукашенко решил продемонстрировать собственную "набожность". 19 января, в день, когда по юлианскому календарю отмечают Крещение, он окунулся в прорубь.

Кадры показательного "выступления" опубликовало издание NEXTA Live. Процесс погружения тирана, узурпировавшего власть в Беларуси, в ледяную воду выглядел настолько потешным, что в комментариях к видео люди подняли Лукашенко на смех.

Лукашенко нырнул в прорубь

Запятнавший руки кровью своих политических оппонентов беларуский диктатор не забывает при случае демонстрировать собственную "набожность". В частности, он снова попытался "смыть грехи", окунувшись в ледяную прорубь.

Сделал диктатор это, разумеется, под прицелом камер.

Одетый в длинную белую сорочку, босой Лукашенко в сопровождении белого шпица подошел к проруби, медленно спустился в нее с помощью установленной заблаговременно лестницы и на секунду нырнул под воду.

Снова появившись над поверхностью воды, диктатор протер ладонью лысеющую голову, вылез на поверхность и быстро скрылся в доме.

"Сопровождавшая" его собака все это время истошно лаяла.

"Смертельный трюк" от Лукашенко! 71-летний диктатор нырнул... в прорубь. Правда, только на пару секунд и строго перед камерой. Вопрос простой: что вообще хотела сказать лающая "гаў-гаў" собачка?" – иронизирует NEXTA Live.

Настроение журналистов полностью совпало с настроениями читателей издания: в комментариях под видео они взялись высмеивать беларуского диктатора.

В частности, людей интересовало, подогревали ли для Лукашенко воду в проруби. Также некоторые комментаторы нашли куда более правдоподобное объяснение действий диктатора, нежели вдруг проснувшаяся в нем богобоязненность: они предположили, что под воду он "нырял за бульбой".

Ранее OBOZ.UA писал, что Лукашенко назначил сыну стипендию как одаренному студенту. Из президентского фонда Николай Лукашенко, более известный как "Коленька", будет получать суму, эквивалентную 3 600 грн в месяц. Всего стипендию получают около 200 одаренных студентов, младший сын Лукашенко попадает в их число регулярно. Он учится на 4 курсе Белорусского государственного университета

Списки стипендиатов диктатор утверждает лично раз в семестр. Стипендия предназначена для "социальной поддержки" одаренной молодежи.

