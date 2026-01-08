Лукашенко назначил сыну стипендию как одаренному студенту: сколько тот будет получать

Беларусский диктатор Александр Лукашенко назначил Николаю Лукашенко – своему младшему сыну – специальную стипендию из собственного фонда. Эти деньги выплачиваются для "социальной поддержки одаренных студентов".

Николай Лукашенко учится на четвертом курсе Беларусского государственного университета. "Радио Свобода" передает, что он будет получать выплату в размере 251,99 рублей (около 3600 гривен) в месяц.

Известно, что в список специального фонда Лукашенко для соцподдержки одаренных студентов входит около 200 человек. Стипендии на первый семестр текущего учебного года незаконно избранный президент РБ утвердил 31 декабря 2025-го.

Всего на эти выплаты из государственного бюджета выделено более миллиона рублей. Сын Лукашенко регулярно попадает в списки получателей специальных стипендий.

У Александра Лукашенко трое сыновей и семеро внуков

Старшие сыновья диктатора – Виктор и Дмитрий – тоже учились в Беларусском государственном университете, как и их младший брат Николай.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. В отличие от старших братьев, он, по данным СМИ, является внебрачным ребенком. Его матерью считается Ирина Абельская, которая была врачом Александра Лукашенко в 1994–2001 годах.

