Иранскую певицу и участников ее группы приговорили к 74 ударам плетью: в чем причина

В Иране суд приговорил известную певицу Парасту Ахмади и восьмерых участников её творческой команды к наказанию в виде 74 ударов плетью после концерта, во время которого артистка выступила без хиджаба. Помимо телесного наказания, артистам также запретили выезжать из страны и заниматься творческой деятельностью в течение двух лет.

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Об этом сообщила The Guardian. Издание ссылается на судебные документы, правозащитников и адвокатов.

Причиной стал концерт, набравший миллионы просмотров

Издание напомнило, что в декабре 2024 года 29-летняя Парасту Ахмади исполнила патриотическую песню "Из крови молодости Родины" во время трансляции на своем YouTube-канале. Видео быстро стало популярным и набрало миллионы просмотров.

Особое внимание иранских властей привлекло то, что певица выступала без обязательного для женщин хиджаба. Вскоре после публикации выступления Ахмади и нескольких музыкантов задержали, однако позже отпустили.

Впоследствии против артистов было возбуждено уголовное дело из-за публикации концерта в интернете.

Суд назначил порку и запрет на творческую деятельность

Согласно решению уголовного суда провинции Кум, певицу и участников творческой группы признали виновными в нарушении общественной морали из-за создания и распространения "аморального и непристойного контента".

Суд назначил им:

- 74 удара плетью;

- двухлетний запрет на выезд за границу;

- двухлетний запрет на творческую деятельность.

Хотя государственные судебные органы Ирана официально ещё не обнародовали приговор, его содержание подтвердили правозащитные организации и юристы, ознакомившиеся с документами.

Правозащитники назвали приговор репрессией

Директор по адвокации американского Центра прав человека в Иране Бахар Гандехари заявила, чтонаказание певицы демонстрирует неизменность репрессивной политики иранских властей.

По её словам, приговор стал ещё одним доказательством того, что ситуация с правами человека в стране не улучшилась.

"Наказание Парасту Ахмади в виде 74 ударов плетью только за пение и появление без хиджаба является еще одним напоминанием о том, что ситуация с правами человека в Иране не изменилась", — заявила она.

Правозащитница также подчеркнула контраст между официальной пропагандой и реальным отношением властей к гражданским свободам.

Юристы оспаривают законность приговора

Правозащитный адвокат Моин Хазаели отметил, что иранское законодательство прямо не криминализирует пение женщин или создание музыкальных произведений. По его убеждению, обвинения в распространении непристойного контента в данном случае не имеют достаточных юридических оснований.

Кроме того, он подчеркнул, что телесные наказания противоречат международным обязательствам государств по запрету пыток и защите человеческого достоинства.

По словам юриста, многие международные правозащитные организации рассматривают наказание розгами как форму бесчеловечного обращения и пыток.

Артисты говорят об усилении давления

Иранские художники и деятели культуры восприняли решение суда как очередной сигнал об усилении репрессий в стране.

Ирано-британская актриса Назанин Бониади заявила, что дело Ахмади демонстрирует неизменность репрессивного механизма Исламской Республики.

Она подчеркнула, что преследование женщины за публичное выступление без хиджаба свидетельствует о продолжении системного давления на свободу самовыражения.

"Терпимость к режиму, который избивает женщин за их голос и убивает граждан за отстаивание своих прав, лишь поощряет его продолжать свой тиранический путь", — подчеркнула Бониади.

В свою очередь иранская актриса Сетаре Малеки, которая была вынуждена покинуть страну после участия в фильме "Семена священного инжира", заявила, что выступление Ахмади стало для многих символом сопротивления.

По её словам, даже осознавая возможные последствия, певица не отказалась от своего права петь и быть услышанной.

Приговор стал очередным сигналом для иранского общества

Правозащитники считают, что дело Парасту Ахмади является частью более широкой кампании давления на представителей культуры, которые публично бросают вызов ограничениям иранских властей.

По их мнению, подобные приговоры направлены не только на наказание конкретных деятелей искусства, но и на запугивание других представителей творческой среды, выступающих за большую свободу и права женщин в Иране.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране к смертной казни приговорили 26 участников протестов. В то же время сотни других, в том числе дети, фигурируют в делах, где им также грозит смертный приговор.

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