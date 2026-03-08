Иран заявил, что захватил в плен американских военных: в США все отрицают

Иран заявил, что несколько американских военных якобы попали в плен. Однако в Соединенных Штатах Америки такую информацию отрицают.

Чтобы скрыть реальную ситуацию, американская сторона якобы заявляет об их гибели в бою. Об этом в соцсети Х написал секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Мне сообщили, что несколько американских солдат попали в плен. Но американцы утверждают, что они погибли в бою. Несмотря на их тщетные попытки, правду они не смогут долго скрывать", – отметил он.

Кроме того, чиновник заявил, что Вашингтон не предоставляет достоверную информацию о количестве погибших военных.

"Они распространяют ложную информацию, утверждая, что погибло пять или шесть американских солдат. Затем, со временем, они постепенно увеличивают число погибших под различными предлогами, такими как несчастные случаи или сфабрикованные инциденты", — добавил он.

Реакция США

В Центральном командовании США (CENTCOM) отвергли обвинения политика. В комментарии Al Jazeera Arabic представитель командования заявил что сообщения о пленных американцах – дезинформация.

"Заявления иранского режима о захвате американских солдат – это еще один пример его лжи и обмана", – сообщил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны и вице-президентом в субботу, 7 марта, прибыл на авиабазу Довер в штате Делавэр. Здесь проходила церемония возвращения на родину тел шестерых американских военнослужащих, погибших в результате удара иранского беспилотника в Кувейте.

