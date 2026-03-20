Иран поставил Германии ультиматум из-за самой большой авиабазы США в Европе: в Берлине отреагировали

Иран обратился к Германии с просьбой "прояснить роль" в войне на Ближнем Востоке авиабазы "Рамштайн", крупнейшей военной базы США в Европе, расположенной в ФРГ. В Берлине отмечают, что использование базы американскими военными регулируется договорами.

Тем временем Тегеран утверждает, что не получил от немецкой стороны никакого ответа. Об этом в четверг, 19 марта, агентству AFP сказал посол Ирана в Германии Маджид Нили, передает Al Arabiya.

"Мы попросили их прояснить или объяснить роль "Рамштайна". До сих пор мы не получили никакого ответа", – заявил он.

По словам Нили, Иран считает, что использование Вашингтоном авиабазы на западе Германии может нарушать резолюцию ООН №3314. В ней указано, что территория, предоставленная в распоряжение другого государства, не может использоваться этим государством для совершения "акта агрессии" против третьего государства.

"Мы еще не знаем, подпадает ли "Рамштайн" под это определение", – сказал посол.

Позиция Германии

Как известно, в Германии на авиабазе "Рамштайн", которая служит штаб-квартирой ВВС США для Европы и Африки, находятся тысячи американских военнослужащих.

В понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что "пока не видит оснований сомневаться в законности использования "Рамштайна" в войне против Ирана.

В последние недели немецкие чиновники отвечали на вопросы о возможном участии "Рамштайна" в войне, заявляя, что использование базы американскими военными регулируется договорами.

Чего еще хотят в Иране

Нили призвал Германию и Европу обратиться к "агрессорам с предложением остановиться".

Он сказал, что продолжающаяся война "имеет определенные последствия и для Европы", упомянув "экономические последствия, кризис беженцев, терроризм, распад региона".

"Нам нужно долговременное перемирие", – отметил посол, добавив, что "компенсация – это другой вопрос", имея в виду вероятные атаки на гражданские объекты.

Маджид Нили также заявил, что Ормузский пролив, жизненно важный морской канал, фактически заблокированный Ираном с начала войны, "на данный момент остается открытым" для государств, которые "не являются агрессорами или не поддерживают агрессоров".

Как сообщал OBOZ.UA, Германия не планирует участвовать в возможном разблокировании Ормузского пролива после призывов США направить европейские военные корабли в регион. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не видит смысла в отправке нескольких фрегатов, если мощные ВМС США могут действовать самостоятельно.

