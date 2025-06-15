Иран подтвердил гибель от удара Израиля руководителя ракетной программы и его заместителей: подробности

В Иране подтвердили ликвидацию Израилем руководителя ракетной программы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Амира Али Хаджизаде. Вместе с ним погибли семь его заместителей.

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Все они находились в одном месте, вероятно в штабе КСИР, по которому Израиль нанес удар. Об этом пишет The Times of Israel.

"Иран заявил, что в результате израильского удара, в результате которого погиб руководитель ракетной программы Корпуса стражей исламской революции, также погибло семь его доверенных заместителей, что серьезно нарушило командование КСИР. Иран ранее признал гибель генерала Амира Али Хаджизаде, руководителя аэрокосмического отдела Гвардии, в результате пятничного удара", – говорится в материале.

В частности, Тегеран подтвердил ликвидацию генералов Махмуда Багери, Давуда Шейкхяна, Мохаммада Багера Тахерпура, Мансура Сафарпута, Масуда Тайеба, Хосро Хасани и Джавада Джарсара.

Между тем в сети, кроме видео удара по штабу КСИР, появились также кадры его последствий: там, где заседали иранские генералы, сейчас образовалось почти озеро.

Ранее о ликвидации руководителя ракетной программы КСИР заявляли в ЦАХАЛ. А глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко тогда объяснял, почему эта ликвидация должна была бы порадовать и украинцев: Амир Али Хаджизаде имел прямое отношение к передаче России иранских "Шахедов", которые уже несколько лет подряд разрушают украинские города и убивают наших сограждан.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

В ответ Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, однако были и попадания: десятки людей получили ранения, есть погибшие. Обмен взаимными ударами продолжается.

После израильской атаки Иран заявил о выходе из ядерных переговоров с США

Между тем некоторые СМИ со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщили, что в Израиле допускают, что могут убить верховного лидера Ирана Хаменеи.

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