Иран отрицает подписание соглашения со США в воскресенье, о котором заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп и Пакистан, выступающий посредником между США и Ираном, заявили, что предварительное соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке будет подписано в воскресенье, 14 июня. Тем временем в Тегеране опровергли, что подписание состоится так скоро.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отметил, что стороны договорились об основных положениях мирного соглашения и что Исламабад готовится к подписанию электронной версии соглашения в воскресенье. Уже на следующей неделе, по его словам, состоятся переговоры на техническом уровне.

Что говорят в Иране

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи предостерег от комментариев относительно сроков подписания соглашения.

"Нам придется подождать и посмотреть, когда именно состоится подписание меморандума о взаимопонимании, хотя это не будет завтра", – заявил он в субботу, 13 июня.

По словам спикера МИД, нельзя исключать, что это произойдет в ближайшие дни.

"Однако из-за колебаний другой стороны мы должны быть осторожны в своих комментариях относительно этого процесса", – объяснил он.

Что предшествовало

В субботу, 13 июня, премьер-министр Пакистана заявил, что Соединенные Штаты Америки и Иран договорились о составляющих мирного договора, который должен положить конец войне на Ближнем Востоке. Первоначальное соглашение будет подписано в течение следующих 24 часов, отметил он.

Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон и Тегеран подпишут мирное соглашение уже в воскресенье, 14 июня. Согласно этим договоренностям, Ормузский пролив будет открыт для всех, а Иран не будет иметь ядерного оружия.

Также президент убежден, что США впоследствии заберут ядерные материалы с иранской территории. "В подходящее время, когда всё успокоится, мы зайдем и достанем ядерную пыль, захороненную глубоко внизу под могучими гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим ее либо в Иране, либо в Соединенных Штатах", – сообщил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране прошли митинги противников подписания мирного соглашения с Соединенными Штатами Америки. Участники массовых акций опасаются, что договоренности с Вашингтоном подорвут возможности Тегерана, ослабят страну и ее независимость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!