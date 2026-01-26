Иран готовится к возможному удару США: Хаменеи переехал в подземный бункер – JP

В воскресенье, 25 января, появилась информация о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинул свою резиденцию. Он переместился в подземный бункер в Тегеране на фоне угрозы возможного удара со стороны Вашингтона.

Об этом пишет The Jerusalem Post. Отмечается, что решение о перемещении Хаменеи было принято на фоне массовых протестов в Иране и роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

"После оценки ситуации высокопоставленными военными и силовыми структурами иранского режима был зафиксирован повышенный риск возможного американского удара. Именно после этого верховного лидера перевели в специальное подземное укрытие, которое состоит из разветвленной системы тоннелей в столице", - сообщает издание.

Сейчас, по информации журналистов, временное управление ежедневными делами государства осуществляет сын Али Хаменеи Масуд.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выступил за смену власти в Иране и конец 37-летнего правления Али Хаменеи. Последний, по словам главы Белого дома, виноват в "полном уничтожении страны", а его режим полагается на репрессии и насилие для управления.

В то же время глава иранского Минюста, Амирхоссейн Рахими цинично высказался в сторону протестующих, заявив, что каждый, кто вышел на улицы и был арестован после призывов шаха в изгнании Резы Пехлеви, является преступником.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон обращался к союзникам с просьбой предоставить разведданные о потенциальных целях в Иране. Возможные удары будут направлены на руководство силовых структур, причастных к гибели протестующих и военную инфраструктуру. До этого Дональд Трамп призвал продолжать протесты, заявив, что"помощь уже в пути".

