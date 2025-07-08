Иран готовил наземное вторжение в Израиль, – министр обороны

Иран имел разработанный "план Б по уничтожению Израиля", в рамках которого готовилось наземное вторжение в страну. Поэтому в начале войны с Ираном ЦАХАЛ развернул на границе с Иорданией и Египтом тысячи военных.

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Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац на специальном брифинге, посвященном 12-дневной войне. Об этом пишет Isranews.

Кац рассказал, что были получены разведданные о "плане Б" Тегерана, разработанный силами отряда "Кудс" (палестинского подразделения КСИР) под командованием Саида Изиди, которого впоследствии ликвидировали в Иране.

"В рамках этого плана тысячи шиитов должны были ворваться в Израиль параллельно с началом войны с Ираном. Этого не произошло и потому, что они были удивлены израильским превентивным ударом, и из-за того, что в районе границы проводилась масштабная подготовка", – сказал Кац.

Он также сообщил, что в Израиле очень опасались, что информация о подготовке к атаке на Иран как-то попадет к иранцам, лишив ЦАХАЛ эффекта неожиданности.

По его словам, Израиль сообщил президенту США Дональду Трампу, что будет атаковать в одиночку.

"Трамп был удивлен, когда Израиль объявил, что будет действовать сам", – сказал Кац.

Министр пояснил, что решение атаковать Иран было принято из-за опасений, что иранцы нападут первыми. Кац отметил, что Трамп опасался иранской атаки на силы США на Ближнем Востоке.

Министр добавил, что Израиль запросил у США самолеты-заправщики для атаки, которые в итоге не были получены, а также разрешение на пролет через иракское воздушное пространство и помощь противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран начал собирать деньги на убийство президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Специальный сайт для этого запустил иранский священнослужитель Абдолмаджид Харагани.

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