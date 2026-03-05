'Иран экспортирует войну': дроны, которые ежедневно атакуют Киев, теперь бьют по странам Ближнего Востока, – Каллас

Власти Ирана прилагают все усилия, чтобы распространить войну на как можно больше стран. Сейчас их беспилотники "Шахед" наносят удары по ряду государств на Ближнем Востоке.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом видеоконференции глав МИД ЕС, передает Politico. Она добавила, что министры ищут решение, как урегулировать ситуацию.

ЕС и страны Залива ищут совместный ответ на угрозу со стороны Ирана

"Сегодня у нас чрезвычайная встреча министров иностранных дел, ЕС и министров стран Персидского залива. И конечно, говорим о том, что происходит на Ближнем Востоке. Иран экспортирует войну, пытаясь распространить ее на как можно больше стран, чтобы посеять хаос... Мы видим, как те же дроны, которые ежедневно атакуют Киев, теперь атакуют и Ближний Восток", – подчеркнула политик.

Она отметила, что прежде всего Европа стремится к стабильности и ищет возможности для совместных действий. По ее словам, Украина также способна быть полезной странам Персидского залива, поскольку разработала эффективные средства перехвата дронов и технологии защиты от них.

"Поэтому мы можем рассмотреть, как объединить эти усилия, чтобы помочь странам отражать атаки беспилотников. Это и есть суть нашей сегодняшней дискуссии", – подчеркнула Каллас.

Ближний Восток перенимает украинский опыт дешевых дронов-перехватчиков

Стоит отметить, что страны Ближнего Востока в последнее время активно применяли системы Patriot для защиты от иранских дронов. Из-за высокой стоимости перехвата и ограниченных запасов ракет они начали искать более доступные решения, обратив внимание на украинский опыт борьбы с массированными атаками БПЛА. Украина же стала первооткрывателем в использовании недорогих дронов-перехватчиков, способных уничтожать дроны типа Shahed-136 за несколько тысяч долларов.

Напомним, 3 марта возле консульства США в Дубае в ОАЭ произошел пожар из-за удара беспилотника Ирана. Глава государственного департамента США Марко Рубио заявил, что потерь в консульстве США в Дубае "нет", удар иранского дрона пришелся по автостоянке.

Как писал OBOZ.UA, накануне, 1 марта, стало известно о том, что Иран нанес удар дронами-камикадзе Shahed-136 по Объединенным Арабским Эмиратам. Удар пришелся по территории городского аэропорта, пострадавших не было.

