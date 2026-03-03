Иран атаковал 'Шахедом' консульство США в Дубае: что известно о последствиях. Видео

Возле консульства США в Дубае в ОАЭ, вечером 3 марта, произошел небольшой пожар из-за удара беспилотника Ирана. Об этом массово рассказывают очевидцы инцидента, и делятся соответствующими видео в сети.

Видео дня

Местные власти отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, а возгорание уже потушили. В свою очередь в агентстве Reuters уточнили, что по американскому дипучреждению попал именно иранский беспилотник.

Очевидцы рассказывают о дыме, поднимающемся над районом возле здания консульства США. Есть также несколько видео, на которых, как утверждается, показан момент удара по территории американского консульства.

Государственный департамент США случившееся пока никак не прокомментировал.

По состоянию на 3 марта на Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана. Буквально в первые часы конфликта была ликвидирована правящая военно-политическая верхушка Ирана, в ответ на что начались хаотичные бомбардировки стран Персидского залива.

Как сообщал OBOZ.UA, иранские удары, среди прочего, задели инфраструктуру в ОАЭ, в частности район международного аэропорта Дубая. На фоне эскалации авиакомпании отменили рейсы, а отдельные государства рекомендовали гражданам отложить поездки в регион.

