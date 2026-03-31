Иран атаковал кувейтский нефтяной танкер в порту Дубая: что известно

Иран утром 31 марта атаковал нефтяной танкер вблизи Дубая, что вызвало пожар на судне и усилило напряженность в регионе Персидского залива. Инцидент стал одним из самых масштабных ударов по гражданскому судоходству за последний месяц.

На фоне атаки мировые цены на нефть резко выросли. Об этом пишет Bloomberg.

По имеющейся информации, иранский беспилотник поразил полностью загруженный кувейтский нефтяной танкер "Аль-Салми", который находился на якорной стоянке примерно в 31 морской миле от побережья Дубая. В результате удара был поврежден корпус судна и возник пожар на борту.

Позже власти Дубая сообщили, что возгорание удалось ликвидировать, инцидент локализован, утечка нефти не зафиксирована. Все 24 члена экипажа остались невредимыми.

Атака произошла на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива – ключевого маршрута для транспортировки энергоносителей. По оценкам, Иран фактически установил контроль над проливом, что уже повлияло на судоходство и поставки нефти.

На этом фоне цены на нефть резко отреагировали: фьючерсы на марку West Texas Intermediate подскочили почти на 4% – до 107 долларов за баррель, прежде чем частично скорректировались.

По данным Bloomberg, в районе якорной стоянки вблизи Дубая на момент атаки находились более 400 судов различных типов. Эта зона традиционно используется для ожидания перед прохождением через пролив и оформления страховки от военных рисков.

Танкер "Аль-Салми" накануне совершил несколько рейсов в регионе Персидского залива, в частности заходил в порты Саудовской Аравии и Кувейта для загрузки нефти. По данным систем отслеживания, судно также передавало сигналы о своем маршруте и происхождении груза, вероятно, чтобы избежать атак на фоне роста напряженности.

