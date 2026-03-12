Иран атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе и крупное месторождение нефти в Ираке: что известно

Вечером 11 марта иранские войска атаковали два нефтяных танкера, вследствие чего возникли масштабные пожары. Удары были нанесены в территориальных водах Ирака возле порта Басра.

Оба танкера получили значительные повреждения в результате взрыва. Об этом сообщает издание Shafaq News.

Удары по танкерам

Масштабы окончательных потерь или наличие ранений среди членов экипажа устанавливаются. Первоначальные оценки указывают на то, что оба танкера иностранные, с вероятностью их связи с интересами США, а предварительные данные указывают на то, что атака была совершена со стороны Ирана.

Это событие произошло примерно через час после того, как нефтяное месторождение Маджнун в Басре было поражено дроном, всего через день после того, как другой дрон упал внутри месторождения без каких-либо последствий.

Накануне ударов по танкерам Центральное командование США выпустило предупреждение, призывая гражданских жителей держаться подальше от портов, где действует военно-морской флот Ирана. Американцы предупредили, что использование Тегераном гражданских портов в операциях, угрожающих международной навигации, подвергает его потере защищённого статуса и делает их легитимными военными целями по международному праву.

Официальная реакция на атаку

Руководство нефтяной торговой компании SOMO выразило "глубокое сожаление по поводу атаки двух танкеров", работающих в региональных водах Ирака.

В компании рассказали, что целью нападения стал танкер SAFESEA VISHNU под флагом Маршалловых островов, сданный в аренду одной из иракских компаний. Вторым поврежденным танкером оказался ZEFYROS под флагом Мальты. Этот танкер был загружен продукцией от Basra Gas Company.

Также в SOMO рассказали, что танкер ZEFYROS собирался попасть в порт Хор Аль-Зубайр с целью загрузки дополнительного нефтепродукта в объеме 30 тыс. тонн, после завершения дальнейшего процесса погрузки и разгрузки предварительного количества с указанным танкером.

"Это событие оказывает негативное влияние на безопасность и экономику Ирака и создает угрозу безопасности морской навигации и нефтяной деятельности в региональных водах Ирака", – констатировали в компании.

Напомним, 11 марта в Омане под ударом оказался объект нефтяной инфраструктуры в городе Салала. В порту вспыхнул масштабный пожар после попадания иранских "Шахедов" по хранилищу черного золота.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия предоставляет Ирану советы, как использовать дроны для поражения целей США и стран Персидского залива на Ближнем Востоке. "Шахеды", которые разработал Иран, но массово изготовила РФ для использования в Украине, пробили систему противовоздушной обороны стран Персидского залива.

