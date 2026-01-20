'Иногда стоит замедлиться': Стубб заявил, что не против сходить в сауну с Трампом. Видео

Президент Финляндии Александр Стубб предложил президенту США Дональду Трампу альтернативный формат переговоров – совместное посещение сауны. Он считает, что это может помочь найти решение по ситуации вокруг Гренландии.

В интервью The Washington Post финский лидер отметил, что спокойная атмосфера может помочь найти выход из сложной ситуации. Он отметил, что в отдельных случаях в политике целесообразно "притормозить", чтобы впоследствии принять взвешенное решение.

Среди возможных вариантов Стубб назвал поход в сауну. В целом, по мнению финского лидера, американскому коллеге следует переходить "от гольф-дипломатии к дипломатии сауны".

"Иногда хорошо замедлиться, знаете, сходить в сауну, сделать хороший массаж, а потом найти решение", – сказал Стубб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, европейские лидеры уже больше года координируют свои действия относительно политики президента США Дональда Трампа в закрытом групповом чате. Он используется для быстрого обмена информацией и согласования позиций после заявлений и решений президента США, которые в Европе считают потенциально дестабилизирующими.

Также напомним, американский президент Дональд Трамп поделился скриншотом сообщения от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Ранее он опубликовал переписку с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

