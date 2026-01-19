Лидеры Европы создали закрытый чат для обсуждения заявлений Трампа: в Politico раскрыли детали

Европейские лидеры уже более года координируют свои действия в отношении политики президента США Дональда Трампа в закрытом групповом чате. Он используется для быстрого обмена информацией и согласования позиций после заявлений и решений президента США, которые в Европе считают потенциально дестабилизирующими.

Последние события вокруг Гренландии и тарифных угроз стали переломным моментом в этой коммуникации. Об этом сообщает издание Politico.

В закрытом чате регулярно общаются премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони. Формат позволяет лидерам оперативно реагировать на действия США, минуя медленные традиционные дипломатические механизмы.

Чат, получивший название "Вашингтонская группа", был создан после совместного визита европейских лидеров в Белый дом в августе прошлого года. В переписке также участвует президент Украины Владимир Зеленский, что, по оценке Politico, усилило координацию Европы по поддержке Украины и работы "коалиции желающих".

В течение года европейские страны пытались сохранять сдержанность, реагируя только на конкретные действия США. Однако ситуация с заявлениями Трампа по Гренландии и угрозами ввести новые пошлины изменила тон общения – в чате все чаще звучат призывы к более жесткой и автономной политике в отношении Вашингтона.

Неформальные контакты между европейскими лидерами постепенно выходят за рамки реакции на поведение Трампа и могут стать основой для более глубокой координации в сфере безопасности и внешней политики, особенно в случае дальнейшего ослабления роли США как главного гаранта безопасности Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно безопасности Гренландии, заявив, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе. По его словам, Копенгаген так и не смог эффективно отреагировать, поэтому "пришло время" изменить подход.

