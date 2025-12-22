Starlink под прицелом: Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие – разведка НАТО

Россия может работать над новым типом противоспутникового оружия, способного массово поражать орбитальную группировку Starlink, используемую Украиной для военной и гражданской связи. Об этом свидетельствуют данные разведок двух стран НАТО, с которыми ознакомилось агентство Associated Press. По оценкам аналитиков, потенциальное применение такой системы несет угрозу масштабного хаоса в космосе.

Информацию обнародовало Associated Press при условии анонимности привлеченных служб. Официальные структуры России комментариев не предоставили.

По данным разведки, речь идет о так называемом оружии "зонного эффекта", принцип действия которого заключается в создании облака из сотен тысяч микрогранул высокой плотности на орбите. Такие частицы, размером в несколько миллиметров, могут повреждать спутники при столкновении, в частности солнечные панели и чувствительные элементы, что способно вывести аппараты из строя без прямого ракетного удара.

Аналитики отмечают, что выборочное поражение именно Starlink является технически сложным. В случае применения подобной системы обломки и гранулы могут неконтролируемо распространиться по орбитальным слоям, создав угрозу для других спутниковых сетей, включая те, которые используют сама Россия и Китай.

Starlink рассматривается Москвой как критически важный элемент поддержки Украины. Спутниковый интернет обеспечивает связь для украинских военных, используется для координации действий, наведения и работы государственных и гражданских структур в зонах, где наземная инфраструктура повреждена ударами РФ.

Российские чиновники ранее заявляли, что коммерческие спутники, которые работают в интересах украинской армии, могут считаться законными военными целями. В декабре также было объявлено о развертывании наземной системы С-500, которая, по утверждению Москвы, способна поражать объекты на низкой околоземной орбите.

В то же время независимые эксперты сомневаются, что Россия пойдет на практическое применение такого оружия. Они указывают, что следствием может стать длительное загрязнение орбиты, которое поставит под угрозу работу Международной космической станции, китайской станции "Тяньгун" и других гражданских и военных систем.

Часть специалистов не исключает, что разработка носит экспериментальный характер или используется как инструмент сдерживания и психологического давления. Потенциальная угроза масштабной дестабилизации космического пространства может служить фактором запугивания без фактического применения оружия.

По оценкам аналитиков, именно риск "отрезать себя от космоса" может стать ключевым сдерживающим фактором для Москвы в случае принятия решения об использовании подобных систем.

