Когда состоится инаугурация Трампа: интересные факты и особенности

Новоизбранный 47-й президент Дональд Трамп примет присягу 20 января 2025 года. Дата определена 20-й поправкой к Конституции США. Интересно, что в этом году во время инаугурации президента впервые будут приспущены государственные флаги – но причина вовсе не в том, что американцы не рады новому главе государства. 29 декабря 2024 года умер 39-й президент Джимми Картер, поэтому по традиции флаги должны быть приспущены в течение 30 дней.

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Исторический день завершится инаугурационным баллом. Издание DailyMail подробно рассказало, какие мероприятия планируют на инаугурацию и сможет ли каждый попасть на торжества.

Когда состоится инаугурация Трампа

20 поправка предусматривает, что полномочия нового президента начинаются 20 января в 12:00 по восточному североамериканскому времени.

Инаугурация проходит 21 января, если 20 число приходится на воскресенье. Торжества имеют особые традиции, включающие обед, парад и бал. Интересно, что до 1933 года инаугурация проходила 4 марта.

Почему на инаугурации Трампа будут приспущены государственные флаги

29 декабря 2024 года В возрасте 100 лет скончался 39-й президент США Джимми Картер. Джо Байден приказал спустить флаги на 30 дней, как это принято, когда умирает президент.

Трамп, объявивший о планах поучаствовать в мемориальной службе Картера в Вашингтоне 9 января, выразил критику из-за того, что флаги остаются в траурном положении во время его церемонии присяги.

Трамп заявил, что из-за смерти Картера на прошлой неделе американский флаг "впервые в истории во время инаугурации будущего президента будет приспущен".

"Никто не хочет этого видеть, и ни один американец не может этому радоваться. Посмотрим, как это будет, – прокомментировал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом не намерен пересматривать это решение.

Является ли инаугурация президента государственным праздником

День инаугурации является федеральным праздником. В этом году инаугурация приходится на тот же день, что и другой федеральный праздник, День Мартина Лютера Кинга-младшего, посвященный борцу за права афроамериканцев.

Прошлая инаугурация Трампа

Восемь лет назад, когда Трамп впервые приносил присягу, новоизбранный президент и его супруга Мелания Трамп утром посетили епископальный собор Святого Иоанна возле Белого дома.

Затем на северном портике Белого дома их поздравили президент Барак Обама и первая леди Мишель Обама. Оттуда делегация направилась в Капитолий.

Обычно бывший президент и первая леди вылетают на вертолете морской пехоты с восточной стороны Капитолия США после присяги.

Можно ли купить билеты на инаугурацию Трампа

Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям – двухпартийная группа, которой поручено организовать церемонию присяги и инаугурационный обед – отмечает, что делает билеты на инаугурацию доступными для общественности.

Сторонники Трампа должны запрашивать билеты через своего члена Конгресса. В офисах Конгресса уже прогнозируют, что спрос превысит предложение.

Официальные приемы по случаю инаугурации Трампа

В выходные по случаю инаугурации в Вашингтоне уже запланировано несколько баллов, но президент и первая леди обычно посещают торжества только в понедельник вечером.

Восемь лет назад супруги Трамп посетили бал в Вашингтонском конференц-центре, а затем отправились в National Building Museum на бал, посвященный Вооруженным Силам США.

Интересные факты об инаугурации президентов США

Инаугурация проводится между 73 и 79 днями после президентских выборов и происходит, даже если президент остается на должности на второй срок.

Первая в истории инаугурация президента США Джорджа Вашингтона состоялась 30 апреля 1789 года.

С 1793 по 1933 годы инаугурации проводились 4 марта, за исключением 1821, 1849, 1877 и 1917 годов, когда 4 марта приходилось на воскресенье.

Провозглашение президентской присяги является единственным компонентом церемонии, предусмотренной Конституцией. Принимает присягу президента главный судья США, хотя это не определено Основным Законом.

С 1981 года, то есть с момента инаугурации Рональда Рейгана, церемония проходила на западном фасаде Капитолия напротив Национальной аллеи. С 1829 по 1977 годы церемонии проходили на платформе над лестницей восточного портика Капитолия. Также инаугурации проводились в Старом зале Сената, палате представителей и ротонде.

Традиции инаугурации, в частности парад, светские мероприятия и балы, не предусмотрены Конституцией, а сложились исторически.

9 раз в истории Соединенных Штатов новый президент приносил присягу на простой церемонии и после этого обращался к нации: 8 раз после того, как предыдущий президент умер во время пребывания на должности, и 1 раз после ухода в отставку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, планирует ли Владимир Зеленский встретиться с Дональдом Трампом после инаугурации.

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