Друзья, OBOZ.UA продолжает рассказывать о том, как проходили чемпионаты мира по футболу в разные годы. Сегодня - рассказ о третьем чемпионате мира, который состоялся в 1938 году во Франции.

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Почему чемпионат вновь прошел в Европе

Изначально многие рассчитывали, что третий чемпионат мира состоится в Южной Америке. Основным претендентом на проведение турнира была Аргентина. Однако на конгрессе ФИФА 1936 года право принять мировое первенство было отдано Франции.

Таким образом, чемпионат мира второй раз подряд прошел в Европе. Напомним, что в 1934 году второй мундиаль принимала Италия.

Политическая ситуация в Европе в 1936–1938 годах была крайне напряженной. После прихода к власти Адольфа Гитлера в Германии усилилось влияние нацистского режима. В Италии Бенито Муссолини продолжал укреплять фашистскую власть. Уже два года продолжалась кровопролитная гражданская война в Испании, а вокруг Чехословакии стремительно нарастала международная напряженность.

Европа стояла на пороге Второй мировой войны. Поэтому предложение президента ФИФА Жюля Риме провести чемпионат мира во Франции многие встретили с определенной настороженностью.

Франция выполнила все обещания

Французы гарантировали проведение турнира на высоком организационном уровне.

К чемпионату были реконструированы и подготовлены главные арены турнира: стадион "Коломб" под Парижем вместимостью около 60 тысяч зрителей, "Парк де Пренс" в Париже, а также стадионы в Марселе, Бордо и других городах.

Все финансовые обязательства были выполнены. Французская сторона компенсировала расходы на проезд национальным сборным и обеспечила достойную организацию турнира.

Отборочный турнир

Первоначально заявки на участие подали 37 национальных ассоциаций, однако часть команд снялась еще до начала квалификации.

От участия отказались действующие чемпионы мира - сборная Уругвая, продолжившая бойкот европейских чемпионатов мира. Не приняли участие и родоначальники футбола - англичане, которые в то время не входили в состав ФИФА.

Хозяева турнира - Франция - и действующий чемпион мира Италия были освобождены от участия в квалификации. Остальным сборным предстояло разыграть путевки в финальную часть.

Напряженные матчи плей-офф

Финальный турнир проходил по олимпийской системе - на выбывание.

Силы участников оказались весьма равными. Из 18 матчей шесть завершились лишь после дополнительного времени, а в двух случаях потребовались переигровки.

Повторные встречи были проведены между сборными Германии и Швейцарии, а также Кубы и Румынии.

Одной из сильнейших команд турнира считалась сборная Италии.

Большое внимание привлекала и команда Бразилии. Французские газеты писали, что это не футболисты в привычном европейском понимании, а настоящие виртуозы, великолепно владеющие мячом.

Полуфиналы

В первом полуфинале сборная Венгрии уверенно переиграла Швецию со счетом 5:1 и вышла в финал.

Во втором полуфинале Италия в напряженной борьбе победила Бразилию - 2:1.

В матче за третье место бразильцы одержали победу над сборной Швеции со счетом 4:2 и стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Италия вновь сильнейшая

Финальный матч состоялся 19 июня 1938 года на стадионе "Коломб" под Парижем.

Около 45 тысяч зрителей стали свидетелями победы сборной Италии над командой Венгрии со счетом 4:2.

Таким образом, итальянцы сумели защитить титул чемпионов мира, став первой сборной в истории, которой удалось выиграть два чемпионата мира подряд.

Герой чемпионата

Главной звездой турнира стал выдающийся бразильский нападающий Леонидас да Силва.

Именно он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1938 года, забив 7 мячей, и был признан одним из самых ярких футболистов турнира.

Третий чемпионат мира во Франции вошел в историю как последний мировой футбольный форум перед началом Второй мировой войны. Следующего чемпионата болельщикам пришлось ждать долгих двенадцать лет - лишь в 1950 году сильнейшие сборные мира вновь смогли встретиться на футбольных полях.