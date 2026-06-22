Во сколько обошлась США война против Ирана: названа колоссальная сумма

Война против Ирана обошлась Министерству обороны США примерно в 40 млрд долларов. Помимо расходов на военные нужды, конфликт повлиял на цены на топливо, инфляцию и расходы американских домохозяйств.

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Об этом свидетельствуют предварительные данные предстоящего анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Подробности в комментарии CNN озвучил старший советник CSIS Марк Кансиан.

По предварительным расчетам, прямые расходы Пентагона составили около 40 млрд долларов. В эту сумму вошли расходы на боеприпасы, потери техники и повреждения военных баз. Однако оценка не учитывает операционные расходы, которые уже были включены в бюджет Министерства обороны США на 2026 финансовый год и превышают 1 трлн долларов.

Помимо Пентагона, дополнительные расходы понесли и другие государственные структуры. По данным CSIS, Министерство внутренней безопасности и Министерство по делам ветеранов вместе потратили около 1 млрд долларов в связи с конфликтом.

Война также отразилась на расходах населения. Средняя стоимость бензина в США выросла с менее чем 3 долларов за галлон до более чем 4 долларов. Согласно данным трекера энергетических расходов Университета Брауна, американские домохозяйства потратили более чем на 253 доллара больше, чем в мирное время.

Дополнительным фактором стало практически полное прекращение поставок нефти с Ближнего Востока на четыре месяца. По оценкам компании Kpler, за этот период мировой рынок потерял 1,15 млрд баррелей нефтяных поставок.

Последствия энергетического кризиса отразились и на макроэкономических показателях. Годовая инфляция в США впервые за последние три года превысила 4%, главным образом из-за подорожания энергоносителей. При этом темпы роста цен опередили рост доходов населения. В апреле и мае инфляция полностью нивелировала повышение зарплат американцев, что произошло впервые с 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 19 июня фьючерсы на нефть Brent подешевели на 43 цента, или 0,54% — до 79,42 доллара за баррель. А американская WTI опустилась на 17 центов, или 0,22%, — до 76,43 доллара за баррель. По оценкам аналитиков, снижение стало результатом возобновления судоходства после заключения мирного соглашения между США и Ираном.

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