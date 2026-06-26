Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия: что послужило причиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил перемирие, атаковав коммерческое судно в Ормузском проливе. По его словам, инцидент произошел после того, как иранские военные запустили как минимум четыре беспилотника по кораблям, проходившим через стратегически важный морской участок.

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Об этом Трамп написал в своем заявлении, опубликованном в социальной сети TruthSocial. Он утверждает, что один из беспилотников попал в верхнюю палубу "большого и дорогого грузового судна", однако корабль, несмотря на повреждения, смог продолжить рейс.

"Иран запустил как минимум четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе", – написал президент США.

Атака в проливе

Инцидент произошел вечером 25 июня в Ормузском проливе у побережья Омана. По имеющейся информации, удар по коммерческому грузовому судну нанес Корпус стражей исламской революции Ирана.

Факт атаки подтвердил CBS News неназванный американский чиновник. По его словам, поврежденное судно шло под флагом Сингапура. Какой именно груз перевозило судно, не уточняется.

Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил, что мостик судна получил повреждения в результате попадания "неизвестного снаряда". При этом информации о пострадавших нет. После атаки судно продолжило свой маршрут.

Реакция сторон

Ормузский пролив остается одним из важнейших мировых морских путей, поэтому безопасность судоходства в этом районе находится под особым вниманием.

Одобренный Соединенными Штатами маршрут для прохождения судов предусматривает движение вдоль побережья Омана. В то же время Иран настаивает на использовании северного маршрута.

После инцидента Управление Персидского залива (PGSA), созданное Ираном для регулирования транзита через Ормузский пролив, выступило с заявлением. В ведомстве подчеркнули:"Любой проход по маршрутам за пределами рамок, определенных PGSA, не будет покрываться гарантиями безопасного следования и не будет иметь права на страховку или связанную с этим ответственность".

Иранская сторона также возложила ответственность за последствия на владельца, оператора и капитана судна, заявив, что они якобы сознательно выбрали "несанкционированный" маршрут.

Как писал OBOZ.UA:

– Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Иран не взимает никаких сборов, страховых тарифов или других платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив. По крайней мере, в этом Вашингтон заверили представители Тегерана.

– Предварительные подсчёты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) свидетельствуют, что война против Исламской Республики Иран обошлась Министерству обороны США примерно в 40 млрд долларов. Помимо расходов на военные нужды, конфликт повлиял на цены на топливо, инфляцию и расходы американских домохозяйств.

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