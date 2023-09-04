'Имел в виду другое': Папа Франциск признал, что его высказывания о российской истории были неудачными

Папа римский Франциск признал в, что его недавние комментарии о России, которые Украина расценила как похвалу империализму, были плохо сформулированы. Он заявил, что всего лишь хотел напомнить молодым россиянам о великом культурном наследии без политического контекста.

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Об этом Папа Франциск сказал, выступая перед журналистами на борту самолета, возвращаясь из Монголии. Он отметил, что имел ввиду другое, сообщает Reuters.

"Я не думал об империализме, когда говорил это. Может быть, это не лучший способ выразить это, но, говоря о великой России, я имел в виду не столько географию, сколько культуру. Российская культура такая красота, такая глубина. Ее не следует отменять из-за политических проблем. В России были мрачные политические годы, но наследие есть, оно доступно всем. Это был спонтанный комментарий, который пришел мне на ум, потому что я изучал российскую историю в школе", – сказал Франциск, упомянув писателя Федора Достоевского, которого назвал одним из своих любимых авторов.

Как известно, Папа Франциск во время телемоста с российской молодежью 25 августа выразил восхищение "великой Россией" и призвал граждан этого государства-террориста "никогда не отказываться от (своего) наследия".

"Вы – наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – величественной, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия", – заявил понтифик.

Как сообщал OBOZREVATEL, примечательно, что незадолго до этого глава Католической церкви Папа Римский Франциск призвал верующих помолиться за Украину. Он попросил особой молитвы, потому что "Украина давно страдает из-за войны".

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