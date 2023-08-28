'Досадно, что Папа Римский пропагандирует российский империализм': в МИД Украины отреагировали на речь понтифика в Санкт-Петербурге

Папа Римский Франциск на днях обратился к россиянам, назвав их "потомкамии великой России" и призвав никогда не забывать свое наследие. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на эти скандальные заявления понтифика.

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Там отметили, что досадно, что глава Католической церкви пропагандирует российский империализм. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Папа Франциск 25 августа в режиме телемоста пообщался с участниками Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге, собравшимися в базилике Святой Екатерины. Он призвал граждан страны-агрессора "быть созидателями мира среди многих конфликтов и поляризации, от которых так страдает наш мир" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", – сказал Папа молодым россиянам.

В МИД Украины отметили, что такие слова Папы Римского являются повторением тезисов империалистической пропаганды. Говоря о "потребности" в спасении "великой Матери России" Кремль сейчас оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотни украинских городов и сел.

"Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", – подчеркнул Николенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Католической церкви Папа Римский Франциск призвал верующих помолиться за Украину. Он попросил особой молитвы, потому что наша страна давно страдает из-за войны, но не упомянул, что Россия является страной-агрессором.

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