'Илону нужно вернуться к созданию ракет': сенатор Келли ответил Маску, который назвал его 'предателем' из-за поддержки Украины. Видео

Американский изобретатель, предприниматель и соратник президента Дональда Трампа Илон Маск назвал предателем американского сенатора, астронавта и ветерана Марка Келли из-за поддержки Украины. Келли в ответ заметил, что именно защита свободы делает Америку великой и если Маск этого не понимает, ему стоит оставить это для других.

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В частности, вечером в воскресенье, 9 марта Марк Келли опубликовал серию публикаций в соцсети X о своем последнем визите в Украину. В них сенатор рассказывал о важности поддержки украинцев и подверг критике политику администрации Трампа.

"Только что покинул Украину. То, что я увидел, доказало мне, что мы не можем отказаться от украинского народа. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но любое соглашение должно защищать безопасность Украины и не может быть уступкой Путину", – написал Келли.

Сенатор добавил, что Владимир Путин надеялся за три взять под контроль Киев и всю Украину, однако его замыслы не оправдались, в том числе благодаря помощи от США и других стран.

Келли добавил, что прекращение помощи сейчас "ставит под риск все, за что так много украинцев положили свои жизни" и лишь усложнило борьбу Украины.

"У них заканчивается определенное оружие, которое уже прошло большую часть пути в Украину. Прекращение передачи этого оружия только поможет россиянам. Россияне станут более уверенными в себе и будут пытаться выбить более жесткое соглашение на переговорах о прекращении огня. Это не сложно. Мы должны вести переговоры с позиции силы", - призвал сенатор.

По его словам, Трамп пытается ослабить позицию Украины, "и мы должны это объяснить".

Если РФ победит, Путин не согласится на прекращение огня "и будет в конце концов угрожать союзнику НАТО, а это ставит под угрозу американские войска и американский народ", предостерег Келли.

Маск прокомментировал слова Келли лишь одной фразой: "Ты предатель".

Однако Марк Келли не стал помалкивать и ответил Маску.

"Илон, если вы не понимаете, что защита свободы является основным принципом того, что делает Америку большой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, вам следует оставить это тем, кто это понимает", – написал сенатор.