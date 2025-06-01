"Хорошая работа, Украина": Сикорский поблагодарил за уничтожение 4 тысяч российских танков

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил Украину за уничтоженные российские танки. За время полномасштабной войны Россия потеряла около 4000 единиц этой военной техники.

Видео дня

Такая потеря равна где-то 20 годам текущего производства. Об этом Сикорский отметил на своей странице в соцсети X.

"Россия потеряла около 4000 танков за свою трехдневную спецоперацию против Украины. Это примерно 20 лет текущего производства. Хорошая работа и спасибо, Украина!" – написал Сикорский.

Также польский министр распространил статью Oryx с документированием потерь техники армии РФ за время российского полномасштабного вторжения в Украину.

В список уничтоженных транспортных средств и оборудования вошли только те, по которым есть фото- или видеодоказательства. Реальное количество потерь значительно больше. При этом в перечень не входят:

бракованные боеприпасы,

дроны-приманки,

гражданский транспорт,

брошенное оборудование (если оно не подтверждено как захваченное или уничтоженное).

Если невозможно установить, кому принадлежала техника, ее не добавляют в список. Советский флаг означает, что техника была выпущена до 1991 года.

Полный список, который постоянно обновляется с появлением новых доказательств, можно найти здесь. Для просмотра фото нажимайте на номера техники в списке.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год стал самым смертоносным для российских войск с начала полномасштабной войны в Украине. За прошлый год погибло как минимум 45 287 российских солдат – это почти втрое больше, чем в первый год вторжения, и значительно превышает потери 2023 года, когда шли жестокие бои в Бахмуте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!