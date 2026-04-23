'Хочу посмотреть': Лукашенко заявил, что у Беларуси есть боевой лазер, способный сжигать дроны на расстоянии до двух километров. Видео

В Беларуси заявили о создании лазерной системы для борьбы с беспилотниками. Она способна поражать цели на расстоянии до 1,5-2 километров.

Об этом заявил самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко. Он убежден, что сейчас ни одна страна не имеет полностью эффективной системы борьбы с дронами.

Политик заявил, что в Беларуси создали собственную систему противодействия таким целям. По его словам, создан лазер, который, по оценке министра обороны, может эффективно поражать беспилотники на расстоянии до двух километров.

"Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Достаточно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник",– заявил Лукашенко.

В то же время других деталей по этой разработке Лукашенко не рассказал. По данным Госкомвоенпрома, опытный образец этого комплекса уже прошел заводские и полевые испытания. Там заявили, что система способна обнаруживать дроны на расстоянии до 4500 метров, а поражать до 1500 метров.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что страна имеет достаточно вооружения для защиты и не стремится вступать в войну с соседними государствами. Однако в случае агрессии Минск готов ответить всеми доступными средствами.

