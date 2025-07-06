Хаменеи впервые после завершения войны с Израилем появился на публике. Видео

В субботу, 5 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике с момента 12-дневной войны с Израилем. Он посетил религиозное мероприятие.

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Выход своего лидера к гражданам транслировало государственное иранское телевидение. В Reuters отметили, что это произошло на церемонии по случаю Ашуры, самого священного дня календаря мусульман-шиитов.

Верующие встали, когда в помещение зашел Хаменеи, и активно скандировали лозунги.

По данным СМИ, 86-летний верховный лидер Исламской Республики во время израильских, а потом и американских ударов по территории страны укрывался в секретном бункере и оставался там даже после окончания операции из-за страха быть убитым.

С 13 июня Хаменеи не посещал никакие публичные мероприятия. 26 июня он обратился к народу в заранее записанном выступлении, транслировавшемся по государственному пропагандистскому телевидению. Тогда аятолла обещал, что "Иран не сдастся", несмотря на "угрозы" президента США Дональда Трампа.

Как писал OBOZ.UA:

– На фоне израильской операции "Восходящий лев" Дональд Трамп заявлял: мол, США знают, где прячется Али Хаменеи, но его "пока что" не собираются убивать.

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключал ликвидации верховного лидера Ирана. Он говорил, что это положит конец, а не усилит борьбу между Иерусалимом и Тегераном.

– В начале войны журналисты сообщали, что у Израиля якобы был план и даже возможность ликвидировать Хаменеи. Однако против якобы выступил Трамп, после чего план не был реализован.

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