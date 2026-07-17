Грозный противник для Су-35 и Су-57: в Германии показали Eurofighter Typhoon в самой современной модификации. Фото

В Германии состоялся первый полет новейшего истребителя Eurofighter Typhoon в модификации Tranche 4. Этот самолет считается одним из самых современных в Европе и должен существенно усилить возможности Люфтваффе.

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Обновленная версия получила технологии, которые могут сделать её серьёзным соперником для российских Су-35 и Су-57. Об этом сообщила компания Airbus Defence, а также пишут аналитики Defense Express.

Первый полет и крупный заказ для Люфтваффе

В небо поднялся первый истребитель Airbus Quadriga Eurofighter, созданный в рамках программы модернизации немецких ВВС. Речь идет о самолетах в самой современной конфигурации Tranche 4, которые должны заменить устаревшие версии Typhoon предыдущих серий.

Всего Германия заказала 58 таких истребителей: 38 – в 2020 году и еще 20 – в 2025-м.

Начало поставок ожидается в 2026 году, а завершение – к 2030-му. По оценкам, темпы производства могут составить примерно 14 самолетов в год, что считается довольно высоким показателем.

Большая часть времени в ходе реализации программы ушла именно на разработку новой модификации, которая обладает значительно расширенными возможностями по сравнению с предыдущими версиями.

Новые технологии: радар АФАР и расширенные боевые возможности

Главным отличием Tranche 4 стала современная радиолокационная станция ECRS Mk 1 с активной фазированной антенной решеткой. Она позволяет значительно точнее и быстрее обнаруживать цели, в частности малозаметные объекты – крылатые ракеты или самолеты-стелсы.

Кроме того, увеличена дальность действия радара и повышена его устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. В сочетании с ракетами класса "воздух-воздух" Meteor это делает обновленный Typhoon потенциально опасным соперником для современных российских истребителей.

В то же время модернизация коснулась не только воздушного боя. Самолет получил более широкие возможности по поражению наземных целей, а также обновленную авионику и новый кокпит с большими цифровыми дисплеями. Конкретная конфигурация может отличаться в зависимости от страны-оператора.

Возможная роль в обеспечении безопасности Европы и Украины

На фоне обновления авиапарка в Европе еще в 2025 году обсуждалось и потенциальное использование истребителей Typhoon в миссиях по патрулированию воздушного пространства. В частности, в Великобритании рассматривался вариант привлечения таких самолетов к миссиям, связанным с безопасностью Украины.

Речь шла о формате, аналогичном операциям НАТО в странах Балтии, когда истребители находятся в постоянной готовности к взлёту. Такой подход считается более реалистичным, чем введение полноценной бесполетной зоны.

В то же время позиция Германии относительно передачи боевых самолетов Украине постепенно меняется. Если в 2023 году Берлин категорически отвергал такую возможность, то уже позже стал заявлять о готовности рассматривать различные варианты. В Минобороны страны отмечали, что находятся на этапе переоценки возможностей и потенциальных решений.

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать", – комментировал тогда поставки в Украину истребителей Eurofighter Typhoon министр обороны Германии Борис Писториус.

Как сообщает OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине 16 многофункциональных истребителей Rafale производства Dassault. Пока условия их предоставления не раскрываются, однако подготовку украинских пилотов планируют начать в ближайшее время.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше согласились модернизировать собственные самолеты МиГ-29 для последующей передачи этих истребителей Украине, но при одном условии. А именно – расходы на модернизацию будет нести либо сама Украина, либо совместно с партнерами из "Коалиции желающих".

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