Британия рассматривает возможность отправки в Украину истребителей Typhoon для миссии воздушного патрулирования – The Times

Великобритания обсуждает потенциальное участие своих самолетов Typhoon в миротворческой миссии в Украине для патрулирования неба. Эти истребители могли бы базироваться в Польше.

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Об этом заявило издание The Times со ссылкой на неназванные источники. Собеседник отметил, что такая идея имела бы смысл, хотя для этого потребовалось бы значительное количество самолетов, а также системы ПВО для их защиты.

Миссия по патрулированию воздушного пространства под британским руководством может быть смоделирована по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии.

Источник в Королевских ВВС заявил, что это более вероятно, чем бесполетная зона. Потому что она потребует круглосуточного патрулирования неба, а для миссия "воздушного патрулирования" – самолетов, "вооруженных до зубов", готовых ко взлету.

Обсуждения находятся на ранней стадии, но собеседник сказал: "Мы готовы сделать все, что нам скажут".

Теоретически десятки Typhoon могли бы находится в состоянии боевой готовности на случай атак РФ, в то время как меньшие миротворческие силы – британские и другие европейские солдаты – обеспечивали бы защиту на земле.

Один из источников намекнул, что российские атаки можно было бы отслеживать с помощью специальной техники, а не наземных войск. "Но неясно, как это удержит [Владимира] Путина от нарушения сделки", – указали в The Times.

Typhoon (полное название – Eurofighter Typhoon/"Еврофайтер Тайфун") – это европейский всепогодный многоцелевой двухмоторный истребитель четвертого поколения, заменивший на вооружении армий ведущих европейских стран истребители Tornado третьего поколения.

Подробнее об особенностях и технических характеристиках истребителя Eurofighter Typhoon читайте в материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, 19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против размещения европейского военного контингента в Украине, если будет достигнуто мирное соглашение. Однако он категорически отверг возможность участия американских войск в такой миссии.

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